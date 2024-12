Liga MX apresenta calendário do Torneio Clausura 2025

MÉXICO – O Liga MX apresentou o calendário de Fechando 2025 durante o intervalo da grande final Abertura 2024 entre Monterrei sim América. O torneio terá início na próxima sexta-feira, 10 de janeiro, e terminará no dia 25 de maio, dia em que será anunciada a equipe campeã.

Devido ao exposto, Monterrei sim Américaas equipes finalistas do Abertura 2024eles terão apenas três semanas para preparar o Fechando 2025enquanto os demais clubes terão pelo menos quatro semanas de pré-temporada.

Ele Fechando 2025 durará quatro meses. Terá início na próxima sexta-feira, 10 de janeiro, e culminará com o duelo do campeonato que está marcado para domingo, 25 de maio, dia em que será realizado o último jogo do semestre no Liga MX.

Início do Torneio: Sexta-feira, 10 de janeiro. Fim da Fase Regular: Domingo, 20 de abril. Fase Final (primeira série Play In): Começa em 26 ou 27 de abril. Grande Final: agendado para domingo, 25 de maio. O Torneio Clausura 2025 terá apenas três dias duplos: Dia 4: Será realizado na terça-feira, 28 de janeiro, e na quarta-feira, 29 de janeiro. Dia 9: dividido em duas partes; Três jogos serão disputados na terça-feira, 18 de fevereiro, e na quarta-feira, 19 de fevereiro, e os outros seis, entre terça-feira, 25, e quarta-feira, 26, do mesmo mês. Dia 16: agendado para terça-feira, 16 de abril e quarta-feira, 17 de abril. Assim será disputado o primeiro dia do Clausura 2025 O primeiro dia de Fechando 2025 Começará na sexta-feira, 10 de janeiro. Entre os duelos notáveis ​​está a visita de América para Querétaro, bem como Cruz Azul vs. Atlas e Chivas vs. Santos. -Querétaro vs. América -Xolos vs. Toluca -Mazatlán vs. FC Juarez -Atlético de San Luis vs. Tigres -Monterrey x Puebla -Chivas x Santos -Cruz Azul vs. Atlas -Pumas vs. -Pachuca vs. Leão Duelos de rivalidade máxima Clássico mexicano: Chivas x América J11 – sábado, 8 de março, 21h05. Clássico Regional: Tigres vs. Monterrey J15 – Sábado, 12 de abril, 19h. Clássico Jovem: América vs. Cruz Azul J15 – sábado, 12 de abril, 21h. Tapatío Clássico: Atlas vs Chivas J17 – sábado, 19 de abril, 21h.





Fonte: ESPN Deportes