Liga MX: Datas e horários da final entre América e Rayados

Apresentamos como será disputada a série pelo título do Apertura 2024 entre Águilas e Monterrey.

O Liga MX anunciou o datas sim horarios do partidos ida e volta final do Abertura 2024 entre América sim Monterrei. A primeira partida da eliminatória será disputada no Estádio Cuauhtémoc e a segunda no ‘Steel Giant’.

Através de suas redes sociais, o Liga MX compartilhou o dias sim horarios das partidas que definirão o campeão do Abertura 2024 com as Águias de André Jardine buscando fazer história ao ter a oportunidade de se tornar o primeiro time tricampeão da história dos torneios curtos.

O América está na terceira final consecutiva e o Rayados chega à série do título no primeiro torneio com Demichelis. ESPN

Para o seu duelo em casa, América escolheu o Estádio Cuauhtémoc, casa do Puebla, em vez da Ciudad de los Deportes, prédio onde disputou a maior parte dos jogos em casa durante a fase regular do Abertura 2024.

A decisão de disputar a primeira partida do final do Abertura 2024 em Cuauhtémoc se deve ao fato de que no mesmo dia da partida de ida será realizado um evento na Plaza México e as autoridades da Prefeitura de Benito Juárez mantêm a posição de que dois eventos não podem ser realizados no mesmo dia na Plaza México e no Estádio Ciudad de los Deportes.

América classificou o final do Abertura 2024 após eliminar o Cruz Azul em um dos melhores jogos da história da Liguilla. O duelo terminou 3 a 4 a favor dos Azulcremas e eles selaram a passagem para a série do título graças a um gol de Rodrigo Aguirre de pênalti nos últimos momentos do tempo regulamentar.

“Uma noite que nunca esqueceremos, acho que esta noite tivemos a nossa mentalidade e sabíamos que éramos capazes de colocar a versão do América bicampeão, que muita gente às vezes esquece, mas sabíamos o que somos capazes de jogar e fazer”, disse Jardine em entrevista coletiva.

“Colocamos na cabeça que seria a nossa noite, falaram muita merda com a gente, aguentamos, continuamos trabalhando, e agora me sinto muito, muito feliz e já temos que estar pensando no Monterrei e no finalnão é permitido aproveitar tanto a vida de um treinador”, acrescentou.

Por sua vez, Monterrei classificou o final depois de uma vitória retumbante no jogo de volta sobre o Atlético de San Luis. No ‘Gigante de Aço’, Listrado Venceu a equipa de Potosí por 5-1 e Martín Demichelis, treinador do ‘Pandilla’, elogiou a forma como os seus jogadores jogaram e reconheceu que se sente muito feliz por liderar a equipa. Monterrei para o final em seu primeiro torneio no México:

“Fomos corajosos com o sistema e jogando, o sistema é muito agressivo na posse de bola e quando você tem seis jogadores no ataque, tem muita gente no campo do adversário e queríamos apressar o adversário e dificultar para eles da pressão”, disse Demichelis.

“É um privilégio ter que responder a você sobre o finalEu disse isso quando cheguei, estávamos entusiasmados, sabíamos que Listrado É um clube que busca destaque, o futebol não é fácil, nem sempre recompensa o seu esforço. “Temos o privilégio de pegar um time e quebrar aquela seqüência de três derrotas nas semifinais”, acrescentou.

Quando e a que horas será disputada a final do Apertura 2024 entre América e Monterrey?

Primeira mão: América x Rayados

Data: quinta-feira, 12 de dezembro

Hora: 20:00 CDMX (21:00 ET)

Estádio Cuauhtémoc

Segunda mão: Rayados x América

Data: domingo, 15 de dezembro

Hora: 19:00 CDMX (20:00 ET)

Estádio BBVA