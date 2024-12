Lindsey Pelas revela tudo para a sessão de fotos do calendário de filhotes de 2025

Modelo Lindsey Pelas vai fazer você uivar com sua última sessão de fotos… posando em uma série de conjuntos atrevidos com alguns cachorrinhos extras.

Na verdade, Lindsey exibiu suas curvas em tudo, desde um macacão preto, até uma combinação de sutiã e calcinha rosa claro, até um top branco – com uma quantidade notável de seios.

É seguro presumir que os looks picantes foram feitos para deixar os fãs ofegantes… e temos certeza de que muitos ficaram babando.

Embora nem todos os cães se comportassem da melhor maneira para as fotos – alguns mastigaram seu cabelo durante uma pose – Lindsey declarou que seus companheiros peludos eram seus “modelos favoritos até agora”.

Ela acrescentou no Instagram… “Obrigada à @HitLivingFoundation pelos modelos de cachorrinhos perfeitos e por todos os seus esforços filantrópicos.”

Você pode colocar as mãos em Lindsey e seus cachorrinhos agora… isto é, se estiver disposto a gastar quase US $ 40 no calendário.