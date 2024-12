Lizzo obtém vitória legal em caso de assédio, empresa de turismo ainda presa

Lizzo obteve uma grande vitória legal no caso de assédio movido contra ela – pelo menos, para ela como indivíduo… mas sua empresa de turismo ainda enfrenta sérias reclamações.

O negócio é o seguinte… na segunda-feira, um juiz rejeitou as alegações feitas pela ex-dançarina reserva Asha Daniels contra Lizzo como indivíduo – decidindo que tais reivindicações só podem ser feitas contra o empregador corporativo de Daniels, e não contra Lizzo como indivíduo.

Basicamente, o juiz concluiu que Lizzo não pode ser responsabilizada pessoalmente pelo assédio alegado no processo.

No entanto, isso se aplica apenas a Lizzo pessoalmente… e sua empresa, Big Grrrl Big Touring, ainda terá que lidar com o processo.

Portanto, algumas boas notícias para as contas pessoais de Lizzo… mas a BGBT Inc. não está fora do gancho.