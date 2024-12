Mala postal do UFC Tampa: Joaquin Buckley muda sua franquia e o legado de Colby Covington

UFCTampa está nos livros e Joaquim Buckley agora é um candidato genuíno. Buckley dominou Colby Covington na luta principal de sábado, a caminho de um nocaute técnico no terceiro round, depois que um corte feio na pálpebra de Covington forçou o médico a interromper a luta. Antes que isso acontecesse, Filhote Swanson voltou o relógio com um nocaute incrível de Billy Quarantilloe Manel Kapé lamentou Bruno Silva antes de se preparar para uma possível disputa pelo título contra Alexandre Pantoja. Muita coisa aconteceu no sábado, então vamos começar.

Joaquin Buckley faz a coisa

Algum lutador já mudou sua imagem de forma mais perfeita/rápida do que Buckley? Esta é Angelina Jolie / estilo A-Rod pós-carreira -Dylan Barth (@dylaneb11) 15 de dezembro de 2024

“Algum lutador já mudou sua imagem de forma mais perfeita/rápida do que Buckley? Este é o estilo Angelina Jolie/A-Rod pós-carreira.”

Muitos lutadores mudaram sua imagem ao longo de suas carreiras, mas não tenho certeza se algum deles fez isso tão rapidamente quanto Buckley.

A montanha-russa de Joaquin Buckley tem sido uma loucura nos últimos anos. Esse é um cara que entrou no UFC e imediatamente se tornou notável por seu nocaute insano com chute ninja em Impa Kasanganay, que ainda é um dos nocautes mais legais que você já viu. As pessoas pensaram que talvez ele pudesse fazer alguma coisa, mas então ele simplesmente fracassou no peso médio e foi isso.

Então Buckley caiu para 170 libras e parecia que ele estava de volta. Algumas boas vitórias e Buckley é agora o azarão da divisão dos meio-médios, exceto que “New Mansa” tentou ao máximo dar um tiro no próprio pé, fazendo uma chamada universalmente criticada de Conor McGregor, e então começando a briga com duas figuras queridas do MMA – Cub Swanson e Daniel Cormier. Houve uma surpreendente falta de consciência por parte de Buckley, pois ele fez o possível para fazer com que os fãs não gostassem dele.

E então ele simplesmente parou de fazer isso! É incrível! Em vez de fazer coisas ruins, Buckley apenas fiz coisas boas. É uma ideia maluca, mas imediatamente rendeu dividendos. Buckley encerrou 2024 com vitórias por paralisação sobre dois ex-desafiantes ao título, e então arriscou com seu discurso pós-luta, fazendo um chamado e resposta para que os fãs escolhessem seu próximo oponente – e funcionou! A torcida respondeu bastante e Buckley criou um confronto orgânico e razoável com o ex-campeão Kamaru Usman. Fale sobre como virar a franquia!

Isso é o que queremos ver dos lutadores. Em vez de cometer erros bobos e evitáveis ​​e depois duplicá-los indefinidamente, aceite as críticas e faça uma mudança (*tosse* Jamahal Hill *tosse*). Buckley é um lutador talentoso que estava trilhando um caminho que afastaria os fãs e tornaria sua carreira mais difícil. Agora, ele está a caminho de se tornar o favorito dos fãs – a multidão começou com um “Vamos, Colby!” cantou e terminou com “Col-by é uma merda!” – o que eu nunca teria imaginado ser possível nem seis meses atrás.

Buckley x Usman

“Eles vão entregar Buckley Usman em seguida, não vão? Essa é uma luta desnecessária que apenas atrasa a progressão de Buckley.”

Eles absolutamente são, e deveriam 100 por cento. Ele merece a luta, Usman precisa dela e não há muitas outras opções que façam sentido.

Primeiro, deixe-me apenas dizer que, por mais que eu tenha adorado Buckley fazer o medidor de aplausos dos fãs funcionar, essa pode não ser a melhor parte do discurso pós-luta de Buckley – porque Belal Muhammad provavelmente “ganhou” a votação dos fãs – mas Buckley teve o bom senso de insistir que Usman o fez, e não o campeão que basicamente já está com cartão amarelo. Isso é gerenciamento de carreira inteligente.

E, em última análise, é a isso que se resumem muitas das críticas de Buckley. Já é ruim o suficiente quando os lutadores dizem: “Vou lutar com quem o UFC me der”, porque isso é deixar a vida acontecer com eles, mas é pior quando eles prejudicam ativamente seus próprios interesses, fazendo chamadas ruins e irritando as penas. Em vez disso, Buckley assumiu o controle de sua própria carreira e veja como está valendo a pena.

Agora existe um mundo muito real onde Buckley consegue a chance pelo título ao derrotar Vicente Luque, Stephen Thompson, Covington e Usman, quatro lutadores com grandes nomes que já passaram do seu apogeu. Isso é o melhor que você pode pedir se você é um candidato que deseja disputar o título.

E para Usman a luta faz sentido. Buckley brilhou agora e Usman tem que lutar pelo menos uma vez antes de conseguir uma disputa pelo título (eu diria que ele deveria ter que fazer mais, mas isso não é uma meritocracia), e embora eu provavelmente esteja escolhendo Buckley, isso é uma vitória. lutar por Usman, onde Ian Machado Garry pode não estar mais.

Corte de Colby Covington

Colby vence aquela luta nas rodadas do campeonato se o corte estiver em qualquer outro lugar de seu rosto. Pensamentos? – Jessie (@ bonde2022) 15 de dezembro de 2024

“Colby vence aquela luta nos rounds do campeonato se esse corte estiver em qualquer outro lugar em seu rosto. Pensamentos?”

LOL. Boa piada.

Se essa luta não fosse interrompida – 100 por cento deveria ter sido, a citação do médico foi “Ele vai perder uma pálpebra” – Covington teria perdido três rounds e ainda teria um corte feio para enfrentar. Além disso, ele estava tendo um pouco mais de sucesso no wrestling, mas Buckley ainda o batia nos pés.

Covington não tinha nada para Buckley no sábado, pura e simplesmente, e honestamente, ele teve sorte de a luta ter terminado do jeito que terminou. Covington provavelmente estava a caminho de uma derrota brutal por KO, e se não, pelo menos desta forma “Chaos” pode usar o clássico Nate Diaz “Eu não perdi, fui roubado pelo médico”.

O legado de Covington

Se este for o fim de Colby Covington como desafiante de elite dos meio-médios, como ele será lembrado? -Damon Martin (@DamonMartin) 15 de dezembro de 2024

“Se este for o fim de Colby Covington como um candidato de elite aos meio-médios, como ele será lembrado?”

Não quero que isso pareça maldoso, mas meu melhor palpite é que ele não será realmente lembrado.

Acho que Covington foi um lutador muito bom e um grande lutador. Esse é um cara que, como Chael Sonnen antes dele, era bom, mas tinha um estilo de luta chato e então optou por refazer sua imagem em algo que as pessoas pudessem atrair. Eu escrevi na época, e ainda afirmo, que Covington se inclinando para o movimento Make America Great Again foi uma jogada muito inteligente, e acho que isso se sustenta, porque ame ou odeie, funcionou. Covington passou de um bom lutador de quem ninguém se lembrava a um para-raios que ganhou as manchetes.

Mas isso tem alguns problemas, que Covington nunca conseguiu superar. A primeira é que o alinhamento político é uma espécie de pop temporário. Quase nunca nos lembramos dos atletas por suas posições políticas e, embora muitas pessoas gostem de ver pessoas com quem concordam ideologicamente vencerem, ninguém está interessado em vê-los perder. Então essa é uma forma transitória de fandom que não conduz à hagiografia.

Mas o maior problema é que, simplesmente, Covington não é legal. Chael Sonnen fez com que seu truque de reformular antigas promoções de luta livre profissional funcionasse porque ele é uma pessoa muito carismática e inteligente. Covington obviamente não é nenhuma dessas coisas. Então, embora Chael pudesse fazer piadas banais, quase ridículas, com uma piscadela de conhecimento, Covington não conseguia nem fazer com que sair com Hulk Hogan parecesse interessante. O homem fundamentalmente não tem as ferramentas para se conectar com as pessoas através das suas palavras ou das suas ações, e por isso ficou com uma bajulação flagrante, que funcionou, mas que não ressoa a longo prazo.

O MMA, em geral, não se lembra muito bem dos lutadores, principalmente se o lutador em questão nunca foi campeão. Sinceramente, duvido que o reinado interino de Covington (um dos mais curtos de todos os tempos) passe dos limites aqui, então o que nos resta? Que memória indelével de Covington salta da página? Nenhum, realmente. Então, no final das contas, Covington será como a maioria dos outros lutadores: esquecido.

Filhote Swanson

“Cub Swanson… legal? Ou o mais legal?

Você sabe qual lutador não será esquecido? Filhote enlouquecendo Swanson!

Não precisamos fazer uma grande retrospectiva da carreira de Swanson, porque ele pode não ter terminado de lutar, mas nem é preciso dizer que foi incrível ver uma figura querida de 41 anos sair por aí, e não apenas ter um bom desempenho, mas obtenha um acabamento de destaque. Antes de chegar a finalização no terceiro round, eu estava assistindo aquela luta e pensando como era legal o Cub ainda ter guerras assim, aí ele largou o boom stick e foi perfeito.

Se Cub decidir voltar e lutar mais uma vez, não terei problemas com isso. O homem claramente ainda está no jogo e, talvez mais importante, está lá para se divertir. Mas se ele decidir não fazê-lo, e essa é a última vez que vimos “Killer Cub”, é um final melhor do que a maioria dos lutadores consegue e uma conclusão adequada para um grande lutador de ação de todos os tempos.

Sean Woodson

“Quem são os melhores confrontos para Sean Woodson aos 145?”

Honestamente, não tenho ideia. Woodson é uma espécie de anomalia para mim, pois ele é claramente muito bom, mas nunca sei o que fazer com ele. Invicto nas últimas sete lutas, todas contra adversários bastante sólidos, a decisão óbvia – e acho correta – é ele conseguir uma chance entre os 15 primeiros. Olhando para o ranking do UFC, Giga Chikadze provavelmente faz mais sentido, pois lá teremos uma divertida luta de atacantes.

Manel Kapé

Manel Kape é o candidato número 1 no peso mosca ou ele precisa lutar contra Kai Kara-France para determinar o próximo candidato a Pantoja? -Cody Marmon (@cody_marmon) 15 de dezembro de 2024

“Manel Kape é o candidato número 1 no peso mosca ou ele precisa lutar contra Kai Kara-France para determinar o próximo candidato a Alexandre Pantoja?”

Ele definitivamente não é o candidato número 1, mas acho que ele pode ter a chance pelo título.

Quando Kape veio do RIZIN, a ideia sempre foi que “Starboy” era um campeão em potencial. Infelizmente, Kape teve uma fase difícil no UFC. Sua estreia foi contra o Pantoja e não foi do seu jeito e depois perdeu na decisão questionável para Matheus Nicolau. Kape conseguiu uma seqüência de vitórias antes de perder outra decisão questionável para Muhammad Mokaev (que também trapaceou flagrantemente durante a luta). Em muitas circunstâncias, Kape pode ser apenas vítima de más circunstâncias, mas o peso mosca não é a maioria das divisões.

Pantoja não tem com quem lutar neste momento. Demetrious Johnson não vai voltar, e embora Deiveson Figueiredo diga que tem interesse em voltar para 125, não sei se o UFC tem interesse. Figgy nunca foi uma garantia de ganhar peso antes, e agora que ele está vivendo uma boa vida no peso galo, simplesmente pode não valer a pena o risco.

O que deixa Pantoja com um monte de revanches, e embora todos respeitemos Brandon Royval e Moreno, Pants está 5 a 0 contra eles combinados. Em algum momento, é rude pedir a ele para continuar batendo nos mesmos dois caras repetidamente.

É assim que terminamos com Pantoja defendendo contra Steve Erceg e Kai Asakura, e pode muito bem ser assim que finalmente conseguiremos a revanche de Kape. Há um enredo embutido, é relativamente novo e Kape vai vender a luta.

Além disso, você o viu no sábado? Esse é o RIZIN Manel Kape que todos esperávamos, confiança há dias e trocações devastadoras a noite toda. Me inscrevo para aquele cara enfrentar o Pantoja que vimos passar por Asakura.

Obrigado pela leitura e obrigado a todos que enviaram tweets (Xs?)! Você tem alguma dúvida sobre coisas pelo menos um pouco relacionadas aos esportes de combate? Então você está com sorte porque pode enviar seus tweets para mim, @JedKMeshewe vou responder os meus favoritos! Não importa se são atuais ou insanos, desde que sejam bons. Obrigado novamente e até a próxima semana.