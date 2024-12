Messi: “Lamine Yamal me lembra uma versão mais jovem de mim mesmo”

Lionel Messi admitiu que a atual sensação do Barcelona, ​​Lamine Yamal, o lembra de quando era jovem

Lionel Messi reconheceu que a sensação adolescente de Barcelona, ​​​​Lamine Yamalo lembra de si mesmo quando era jovem.

No início desta semana, durante um evento na sede da Adidas em Herzogenaurach, Alemanha, o artista nigeriano Goke Oyewo perguntou Messi nomear um jogador do nova geração para lembrá-lo de si mesmo quando ele estava jovem.

Lamine Yamal, a joia da juventude do Barcelona LLUIS GENE/AFP via Getty Images

“Há uma geração muito boa de jovens jogadores de futebol que têm muitos anos pela frente”, disse Messi.

“Se tiver que escolher alguém, pela idade e pelo futuro que tem, ouvi dizer que escolheram Lamine Yamal e sem dúvida [es él] para mim também.

“Concordo que depende dele e de muitas coisas porque o futebol é isso, mas ele é o presente e sem dúvida tem um grande futuro”.

Yamal é um produto da academia de juniores do Barcelona, ​​La Masía, assim como Messi, e disse que as comparações com o internacional argentino são injustas porque é impossível atingir o seu nível.

ESPN+ em espanhol

Oito vezes vencedor da Bola de Ouro, Messi, de 37 anos, deixou o Barça em 2021, depois de conquistar um recorde de 34 títulos em 21 anos no clube.

Nomeado Jovem Jogador do Torneio Euro 2024 depois de ajudar a Espanha a conquistar o título, Yamal, de 17 anos, terminou em oitavo no recente ranking da Bola de Ouro.

O atacante espanhol marcou cinco gols e deu mais 10 assistências em 15 jogos nesta temporada para ajudar o Barça a liderar a classificação da LaLiga.

“Adoraria ver o Barça vencer a Liga, a Copa del Rey e também a Liga dos Campeões”, disse Messi. “E nos anos em que não o faz, pelo menos compete até ao último momento.”