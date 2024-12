Militares russos iniciaram retirada em grande escala da Síria, dizem autoridades dos EUA e ocidentais

CNN

–



A Rússia começou a retirar uma grande quantidade de equipamento militar e tropas da Síria após a deposição do ex-presidente sírio Bashar al-Assad, segundo duas autoridades dos EUA e uma autoridade ocidental familiarizada com a inteligência.

As autoridades caracterizaram a retirada russa como em grande escala e significativa e disseram que começou na semana passada, mas não está claro se será permanente, observaram as autoridades.

A inteligência dos EUA e do Ocidente sugere que as autoridades russas têm tentado determinar se o Hayat Tahrir al Sham (HTS), o principal grupo rebelde actualmente no comando da Síria, está aberto a algum tipo de acordo negociado que permitiria à Rússia permanecer em alguns dos países. suas principais bases, disseram todas as fontes. Essas bases incluem a base aérea russa de Khmeimim, em Latakia, e uma instalação portuária em Tartus.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse numa coletiva de imprensa na semana passada que a Rússia está em contato com os rebeldes em Damasco.

“Devemos manter contacto com quem está a controlar a situação no terreno porque, como referi, lá temos instalações e pessoal”, disse.

Duas autoridades dos EUA disseram que os russos começaram a transferir recursos navais da Síria para a Líbia, e um oficial de defesa separado disse que Moscou aumentou a pressão sobre o comandante do Exército Nacional Líbio, Khalifa Haftar, para garantir a reivindicação da Rússia sobre um porto em Benghazi.

Sem um porto na Líbia, e se forem forçados a abandonar Tartus na Síria, os russos ficariam sem um porto marítimo no Mediterrâneo para projectar poder no flanco sul da NATO, disse o responsável. A perda de Tartus, mesmo que temporariamente, também tornará mais difícil para a Rússia movimentar materiais ilícitos entre a Rússia e a África, disse o oficial de defesa.

Aviões de carga registados no Ministério de Situações de Emergência da Rússia também chegaram à base de al-Khadim, na Líbia, pelo menos sete vezes em menos de uma semana, mostram registos de voo e imagens de satélite. Historicamente, a base aérea tem sido um ponto de partida para as operações russas em África – incluindo para o notório Grupo Wagner armar as forças paramilitares sudanesas acusadas de crimes de guerra.

A CNN informou na semana passada que a Rússia parecia estar carregando e preparando aeronaves para deixar suas bases militares na Síria, de acordo com imagens de satélite coletadas pela Maxar na manhã de sexta-feira.

Na base aérea de Khmeimim, dois aviões de transporte militar pesado AN-124 estiveram presentes no campo de aviação na sexta-feira, ambos com os cones do nariz levantados, indicando que estavam preparados para carregar carga. Na mesma base aérea, um helicóptero de ataque Ka-52 estava sendo desmantelado, provavelmente em preparação para o transporte. Partes de uma unidade de defesa aérea S-400 – um sistema russo de mísseis terra-ar – também puderam ser vistas sendo embaladas.

Este reposicionamento é ilustrado por imagens captadas ao longo da costa síria e verificadas pela CNN. Um vídeo postado nas redes sociais na semana passada mostrou pelo menos três sistemas russos de mísseis terra-ar dirigindo-se para o sul, em direção ao porto de Tartus; outro clipe compartilhado no X pelo jornalista Wassim Nasr e geolocalizado pela CNN mostrava um comboio de veículos blindados viajando para o norte na mesma rodovia, ostentando com destaque a bandeira russa.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse no sábado que não poderia comentar sobre a retirada russa. O secretário de imprensa do Pentágono, major-general Patrick Ryder, disse na segunda-feira, no entanto, que os EUA têm sido capazes de operar mais livremente na Síria para conduzir operações anti-ISIS porque os sistemas de defesa aérea russos, que poderiam representar um risco para as aeronaves dos EUA, não estão mais sendo empregados dentro do país.

Na segunda-feira, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, não disse se os EUA estão a pressionar o governo interino da Síria para expulsar todas as forças russas do país, mas observou que a Rússia tem uma história brutal na Síria.

“Não vou entrar nas conversas que tivemos com eles. Em última análise, como me ouviram dizer na semana passada, a localização dessas duas bases russas dentro da Síria é uma questão que cabe ao povo sírio decidir”, disse ele numa conferência de imprensa.

“Quando olhamos para a história da Rússia dentro da Síria, vemos que ela foi cúmplice no massacre de centenas de milhares de civis sírios. A Rússia apoiou o regime brutal e assassino que gaseou o seu próprio povo, que assassinou o seu próprio povo, e por isso, certamente, penso que a Rússia tem muito a responder pelas suas ações dentro da Síria”, disse ele.

As forças do Comando Central dos EUA conduziram várias rodadas de ataques aéreos contra acampamentos e agentes do ISIS na Síria desde a derrubada de Assad no início deste mês, incluindo uma rodada de ataques na segunda-feira.

“Um dos grandes factores que mudou na Síria é o espaço aéreo, no sentido de que anteriormente havia o regime sírio e as defesas aéreas russas, o que impediria, em muitos casos, a nossa capacidade ou conveniência de entrar nessas áreas” para conduzir ações anti-ISIS. operações, Ryder disse aos repórteres. “É um ambiente muito mais permissível agora, nesse aspecto.”

Jennifer Hansler, da CNN, contribuiu com reportagens.