Motorista de entrega de pizza na Flórida é preso e supostamente esfaqueado 14 vezes

As autoridades da Flórida prenderam uma mulher por supostamente esfaquear outra mulher mais de uma dúzia de vezes… e os policiais acham que o esfaqueamento pode ser por causa da dica que a vítima deu ao entregador em seu pedido de pizza e asas.

Polícia presa Brianna Alvelo sob acusações que incluem tentativa de homicídio e sequestro – depois de dizerem que foram chamados a um motel no domingo e encontraram Melinda Irizarry que sofria de 14 facadas.

Depois de sair da cirurgia, Melinda disse aos policiais que uma mulher apareceu cerca de uma hora antes do esfaqueamento para entregar um pedido de entrega de uma pizzaria.

Melinda diz que a comida custa US$ 33,10… mas, quando entregou US$ 50 à entregadora, Melinda afirma que a mulher tentou fugir com tudo. Melinda explica que ligou de volta para a mulher e pediu troco – e foi informada de que a loja não fornecia troco.