Mulher desaparecida no Havaí, Hannah Kobayashi, foi para o México, dizem policiais

Nova reviravolta no Hannah Kobayashi caso de pessoas desaparecidas … a polícia de Los Angeles diz que ela foi filmada cruzando a fronteira com o México.

Hannah foi dada como desaparecida no mês passado em Los Angeles, quando não embarcou em um voo de conexão de LAX para Nova York… com a polícia agora dizendo que ela perdeu o voo de propósito.

Chefe da polícia de Los Angeles Jim McDonnell está pedindo que Hannah entre em contato com sua família, com as autoridades policiais ou com a Embaixada dos EUA para que saibam que ela está segura.