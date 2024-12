Mulher invade igreja e agride padre durante missa, em MG: ‘meu sangue ferveu’

A última missa matinal de 2024 na igreja Matriz de São Mateus, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, assustou todos os fiéis presentes após a celebração ser invadida por uma mulher com sintomas de embriaguez que, sem falar nada, passou a agredir o padre, de 85, na manhã desta terça-feira (31 de dezembro).

Contida pelos presentes, a mulher de 35 anos acabou presa em flagrante pela Polícia Militar (PM), que foi acionada ao templo religioso pouco antes das 7h30. Aos militares, o padre Tarcísio Mariano Lopes relatou que estava no altar, iniciando a celebração, quando a suspeita entrou na igreja e foi em sua direção.

Quando chegou próximo do pároco, porém, ela passou a desferir unhadas em seu pescoço, causando diversas escoriações. Ainda no depoimento do padre aos policiais, ele contou que a mulher estava cambaleante e com os olhos vermelhos, sinais de que ela pudesse ter ingerido bebidas alcoólicas.

Mulher alegou que “sangue ferveu”

A versão do pároco foi confirmada à PM por testemunhas que presenciaram as agressões. Questionada sobre o motivo do ataque, a suspeita disse apenas que o “sangue dela ferveu” e que decidiu “agredir o padre”.

Diante da situação, a suspeita foi presa em flagrante pelo crime de vias de fato e foi conduzida para a delegacia.

Por nota, a arquidiocese de Juiz de Fora lamentou o que chamou de “incidente” durante a celebração na Matriz Paróquia São Mateus.

“Infelizmente, o Vigário Paroquial, Pe. Tarcísio Mariano Lopes, foi vítima de uma agressão enquanto desempenhava sua missão pastoral. Apesar do ocorrido, informamos que o Padre Tarcísio está bem e recebendo todo o apoio necessário. A Arquidiocese de Juiz de Fora repudia veementemente qualquer ato de violência, especialmente em um ambiente sagrado que deve ser espaço de fé, acolhimento e paz”, concluiu.