Mundial de Clubes: Em quais potes estarão as seleções mexicanas?

León, Pachuca e Monterrey enfrentarão seus rivais pela Copa do Mundo na próxima quinta-feira, 5 de dezembro.

O FIFA anunciou os quatro tambores antes do sorteio do Mundial de Clubes que será realizada na próxima quinta-feira, 5 de dezembro, em Miami, Estados Unidos. As seleções mexicanas ficaram em terceiro lugar, como é o caso de Monterrey e León, enquanto o Pachuca está localizado no quarto setor.

O pote três, que inclui Monterrey e León, foi composto pelas duas equipes com melhor classificação no Asia, África, bem como clubes América do Norte, Central e Caribe, mais dois da América do Sul.

O último bumbo, o quarto, no qual está Pachucaconta com os demais times das confederações de Asia, África, bem como clubes América do Norte, Central e Caribe, Além de o representante da Oceania ter sido incluído Inter Miami FC como anfitrião.

León, Pachuca e Monterrey são os representantes mexicanos no Mundial de Clubes. @FIFACWC

Os dois primeiros potes são formados pelas seleções da Europa e da América do Sul. A primeira incluiu os quatro melhores da UEFA e os quatro melhores da Conmebol. O segundo incluiu os restantes oito representantes da Europa.

Como estavam os bumbos?

Bomba 1: Manchester City, Real Madrid C. F., FC Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, CR Flamengo, SE Palmeiras, CA River Plate, Fluminense FC.

Bomba 2: Chelsea FC, Borussia Dortmund, FC Internazionale Milano, FC Porto, Atlético de Madrid, SL Benfica, Juventus FC, FC Salzburg.

Bomba 3: Al Hilal, Ulsan HD, Al Ahly FC, Wydad AC, CF Monterrey, Club León, CA Boca Juniors, Botafogo.

Bomba 4: Urawa Red Diamonds, Al Ain FC, Espérance Sportive de Tunisie, Mamelodi Sundowns FC, CF Pachuca, Seattle Sounders FC, Auckland City FC, Inter Miami CF.

Quando e onde será o sorteio do Mundial de Clubes de 2025?

O sorteio do Mundial de Clubes de 2025 será realizado na próxima quinta-feira, 5 de dezembro, em Miami, nos Estados Unidos, dia em que será conhecido o papel dos jogos das 32 seleções participantes, que serão divididas em oito grupos.

Quando será a Copa do Mundo de Clubes de 2025?

O novo formato do Mundial de Clubes estreará no verão de 2025 e será realizado nos Estados Unidos. O concurso terá início no dia 15 de junho de 2025 e terminará no dia 13 de julho, dia em que será conhecido o campeão do concurso.

Quando e a que horas você poderá ver o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de Clubes de 2025?

FIFA anunciou que o sorteio para a Fase de Grupos Será realizado na quinta-feira, 5 de dezembro de 2024. O evento acontecerá em Miami, Estados Unidos, e a transmissão do programa terá início às 12h, Cidade do México, 13h ET.

Onde você pode acompanhar o sorteio ao vivo?

O sorteio do Copa do Mundo de Clubes da FIFA Você pode acompanhar pelo YouTube no streaming de Fãs da ESPN.