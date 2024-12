Namorada de Liam Payne estreia nova tatuagem de asas de anjo após sua morte

Kate Cassidy está mantendo Liam Payne no topo de sua mente nos meses após sua morte … estreando uma aparente tatuagem em homenagem à falecida estrela do One Direction.

A influenciadora postou em sua história no Instagram no domingo, onde ela aninhou seu cachorro enquanto estava deitada na cama antes das férias. No entanto, foi a nova tinta em sua mão que chamou a atenção dos fãs… já que ela parecia ter um par de asas de anjo gravadas em seus dedos indicador e médio.

Kate não fez menção à tatuagem, mas colocou um único coração emoji vermelho na imagem… indicando que ela estava sentindo amor nesta época de Natal.

KC foi bastante aberta sobre sua dor nos meses após a morte de Liam caiu para a morte em Buenos Aires, Argentina. No início deste mês, ela postou uma comovente homenagem à estrela pop britânica… compartilhando uma série de vídeos caseiros íntimos dela e LP juntos em um upload do TikTok.

Na época, ela simplesmente colocou a legenda do post… “Eu te amo”.

No entanto, antes dessa atividade nas redes sociais, Kate escreveu bilhetes amorosos para seu falecido namorado, a quem ela chamava de “anjo” e de “tudo”.

Kate estava com Liam na Argentina nos dias que antecederam sua morte, já que a dupla havia viajado para a América do Sul no início de outubro para apoiar Niall Horan em seu show na Movistar Arena.



TMZ. com

No entanto, Kate deixou a Argentina antes da tragédia – que viu 3 pessoas acusadas em conexão com a morte de Liam – como ela explicou que estava “muito pronta” para ir para casa depois que sua fuga foi estendida de férias de 5 dias para 2 semanas.

Esta acabou sendo a última vez que Kate viu Liam, que caiu para a morte da varanda de seu quarto no Hotel CasaSur Palermo.