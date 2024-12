Nate Diaz foi acusado de agressão por contravenção decorrente de um suposto incidente em uma boate em Las Vegas em agosto.

De acordo com registros judiciais online obtidos pelo MMA Fighting, Diaz foi atingido por uma acusação de contravenção de bateria em 16 de outubro devido a um incidente que supostamente ocorreu em 24 de agosto na boate Omnia em Las Vegas. TMZ relatou a notícia pela primeira vez.

Os representantes de Diaz não responderam aos comentários do MMA Fighting.

A acusação decorre de uma suposta briga no clube onde Diaz e alguns amigos esperavam na fila para serem admitidos na boate Omnia, dentro do Caesar’s Palace.

Diaz e seus amigos estariam segurando a fila quando um segurança do Omnia se aproximou do ex-lutador do UFC para ver o que estava acontecendo. A situação tornou-se física depois que Diaz supostamente empurrou o segurança, que então o empurrou para trás antes que Diaz supostamente batesse no rosto do segurança com “a mão direita aberta”.

Um vídeo da suposta altercação circulou em setembro, mostrando Diaz empurrando uma pessoa pelo rosto, derrubando seus óculos antes de levantar as mãos com mais pessoas se aproximando para acalmar a situação.

Quando a polícia chegou para resolver a briga, Diaz já havia saído da propriedade.

Uma acusação de contravenção por bateria foi finalmente movida contra Diaz em outubro e o caso está em andamento.

Se for condenado, Diaz enfrentará uma pena potencial de até seis meses de prisão e multas de até US$ 1.000, mas é altamente improvável que ele lide com a pena máxima em um caso de contravenção como este.

O lutador de 39 anos esteve em Las Vegas no último fim de semana encurralando seu amigo Kron Gracie no UFC 310 por sua luta contra Bryce Mitchell. Diaz apareceu no ringue pela última vez em julho, quando venceu por decisão em uma luta de boxe contra o também veterano do UFC Jorge Masvidal.