Nate Diaz acusado de bateria por suposta briga com guarda de boate de Las Vegas

Ex-astro do UFC Nate Diaz foi acusado de agressão… depois de ter sido acusado de bater no rosto de um funcionário de uma boate de Las Vegas durante uma briga no início deste ano.

De acordo com documentos judiciais, obtidos por TMZ Esporteso suposto incidente ocorreu em agosto. 25 – pouco depois da meia-noite – enquanto Diaz e alguns de seus conhecidos tentavam entrar no Omnia no Caesars Palace.

Os policiais dizem que nos documentos as testemunhas lhes disseram que Diaz e sua equipe estavam atrasando a fila do caixa… e quando um guarda da Omnia veio tentar ver se havia algum problema – Diaz o atacou fisicamente.





Os documentos afirmam que Diaz empurrou o dirigente do clube… e depois que o homem empurrou de volta, Diaz bateu no rosto do cara com “a mão direita aberta”.

O ex-lutador do UFC Nate Diaz brigando com um segurança em um clube pic.twitter.com/4t1nkOT9cq – Southland Post (@SouthlandPost) 5 de setembro de 2024

@SouthlandPost

A descrição da altercação corresponde a um vídeo de Diaz que circulou em setembro. Nessa filmagem, você pode ver Diaz e um homem brigando no que parece ser a entrada de Omnia – antes de Diaz dar um golpe no rosto do homem, arrancando os óculos do nariz do cara.

Os documentos afirmam que os combatentes acabaram sendo separados por outros guardas de segurança… e quando os policiais chegaram ao local, Diaz já havia partido.

Os registros do tribunal mostram que um mandado de prisão para Diaz foi emitido posteriormente… e um caso de contravenção contra o homem de 39 anos está em andamento.