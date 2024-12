NFL deseja feliz aniversário a Taylor Swift com vídeo piegas

Travis Kelce A liga de Swift gravou um vídeo do TikTok na quinta-feira para comemorar a 35ª viagem de Swift ao redor do sol… e é adorável como o inferno.

Confira – o clipe de 31 segundos apresenta vários destaques de Swift no Arrowhead Stadium… bem como alguns momentos sentimentais entre ela e seu homem na “Eras Tour”.

A maioria dos comentários elogia a NFL pelo rolo – com alguns escritos isso os fez chorar!!

É melhor os fãs se acostumarem com mais cobertura dela daqui também… a “Eras Tour” acabou – o que significa que Swift terá muito tempo livre para estar na frente de uma câmera capturando seu homem no campo de futebol no futuro próximo. .