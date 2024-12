Novas lutas anunciadas para o UFC 311 incluindo Renato Moicano x Beneil Dariush

O UFC 311, em Los Angeles, já está lotado, com a promoção confirmando inúmeras lutas para o evento de 18 de janeiro, no novo Intuit Dome.

As lutas principal e co-principal foram anunciadas na quarta-feira, com o campeão peso leve Islam Makhachev defendendo seu título contra Arman Tsarukyan em uma revanche na luta principal com o campeão peso galo Merab Dvalishvili enfrentando Umar Nurmagomedov na luta co-principal.

Além dessas duas lutas, o UFC também anunciou um novo confronto entre Renato Moicano e Beneil Dariush, em confronto no peso leve entre dois dos melhores lutadores da categoria. Moicano conquistou quatro vitórias consecutivas, incluindo uma exibição impressionante contra Benoit Saint Denis em sua última luta, onde foi a atração principal do retorno do UFC a Paris.

Enquanto isso, Dariush tenta voltar aos trilhos depois de perder lutas consecutivas para Tsarukyan e Charles Oliveira, o que encerrou uma série de oito lutas invicto que incluiu vitórias sobre Mateusz Gamrot, Tony Ferguson e Diego Ferreira.

Aqui está a lista completa de lutas anunciadas para o UFC 311 com ordem de luta ainda a ser definida.

Islam Makhachev x Arman Tsarukyan – luta pelo título dos leves

Merab Dvalishvili x Umar Nurmagomedov – luta pelo título peso galo

Jiri Prochazka vs. Colina Jamahal

Renato Moicano vs. Beneil Dariush

Kevin Holanda vs. Reinier de Ridder

Johnny Walker vs. Bogdan Guskov

Payton Talbott vs. Raoni Barcelos

Jailton Almeida vs. Serghei Spivac

Zachary Reese x Sedriques Dumas

Grant Dawson x Diego Ferreira

Carol Rosa vs. Ailin Perez

Rinya Nakamura vs. Muin Gafurov

Ricky Turcios vs. Benardo Sopaj

Tagir Ulanbekov x Clayton Carpenter