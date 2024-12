NYPD divulga imagens do assassino do CEO da UnitedHealthcare abrindo fogo

NYPD tem imagens nítidas do assassino que abriu fogo contra o CEO da UnitedHealthcare Brian Thompson no centro de Manhattan… mas apenas por trás do suspeito.

Os policiais divulgaram as imagens de vigilância capturadas na manhã de quarta-feira em frente ao hotel Hilton na 6th Ave com a 54th Street … e mostram Thompson, de 50 anos, entrando sozinho no hotel por volta das 6h45. O atirador caminha por trás dele, saca uma arma e começa a atirar a menos de 3 metros de distância.

Parece que o suspeito disparou sua arma, que estava equipada com silenciador, pelo menos três vezes… antes de fugir para um beco do outro lado da rua. A polícia diz que ele fugiu de bicicleta, que foi capturado por uma câmera de vigilância diferente, e entrou no Central Park… a apenas alguns quarteirões de distância.

Testemunhas disseram que o assassino de sangue frio estava mascarado e esperou do lado de fora do hotel por pelo menos vários minutos antes de Thompson chegar. A filmagem parece apoiar a teoria do NYPD de que este foi um ataque direcionado.

O desafio para a polícia é que nenhuma das imagens de vigilância divulgadas mostra claramente o rosto do suspeito – ele usava um moletom com capuz e uma mochila cinza – e as imagens não incluem nenhum áudio.

Policiais dizem que recuperaram três cartuchos de 9 milímetros e cartuchos de balas na cena do crime. Eles estão oferecendo uma recompensa de US$ 10 mil por qualquer informação que leve à prisão e condenação do suspeito – ao mesmo tempo em que trabalham com a UnitedHealthcare para descobrir um possível motivo… incluindo quaisquer ameaças recentes ou ex-funcionários descontentes da gigante dos seguros de saúde.