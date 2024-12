O administrador de Biden diz que está aumentando as entregas para a Ucrânia enquanto Trump critica a decisão de permitir que armas dos EUA ataquem dentro da Rússia

CNN

–



A administração Biden está a trabalhar para aumentar as entregas de armas à Ucrânia nos seus últimos dias de mandato, num esforço concertado para colocar Kiev numa posição forte até 2025, de acordo com um alto funcionário da administração.

A pressão contrasta fortemente com a da nova administração Trump, com o presidente eleito, Donald Trump, a criticar duramente uma recente medida dos EUA para permitir que a Ucrânia utilize armas fornecidas pelos EUA para atacar dentro da Rússia, numa entrevista à revista Time publicada na quinta-feira.

Na mais recente demonstração de apoio à Ucrânia, a administração Biden planeia anunciar um pacote de ajuda esperado de 500 milhões de dólares nos próximos dias, que retirará equipamento dos stocks militares dos EUA. E o alto funcionário do governo disse à CNN que o governo está investindo recursos para colocar nas mãos de Kiev armas anunciadas anteriormente para a Ucrânia antes que Biden deixe o cargo.

“O DoD está a realizar um esforço histórico para transportar enormes quantidades de armas para a Ucrânia nas próximas cinco semanas”, disse o alto funcionário da administração. “Entre agora e meados de janeiro, entregaremos à Ucrânia centenas de milhares de cartuchos de artilharia, milhares de foguetes, centenas de veículos blindados e outras capacidades críticas.”

Um esforço interagências para entregar as armas está sendo liderado pelo conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan, disse o alto funcionário. Em Novembro, Sullivan disse ao secretário da Defesa, Lloyd Austin, em nome do presidente, para “acelerar” as entregas de veículos blindados, foguetes, artilharia e muito mais para a Ucrânia. O Pentágono está agora a realizar transportes marítimos e aéreos para cumprir o prazo de entrega.

Sullivan acabou de informar Andriy Yermak, chefe do Gabinete do Presidente da Ucrânia, sobre os transportes marítimos e aéreos na semana passada, disse uma fonte familiarizada com o assunto. David Shimer, diretor do Conselho de Segurança Nacional na Ucrânia, tem coordenado especificamente com o Pentágono os seus esforços.

O impulso renovado para a entrega à Ucrânia não mudou a situação de que não há tropas dos EUA no terreno na Ucrânia, disse a fonte familiar, e as armas estão a ser transportadas através da Europa da forma como têm sido durante a guerra. Mas a fonte disse que o aumento nas entregas envolve um número significativo de voos e embarcações marítimas.

Entretanto, na entrevista à Time – que foi realizada no final de Novembro, mas publicada na quinta-feira com a selecção de Trump como a Personalidade do Ano de 2024 – Trump foi pressionado sobre como apoiará a Ucrânia depois de assumir o cargo. Ele disse na entrevista que discordava “veementemente” da decisão do governo Biden de permitir que a Ucrânia atacasse dentro da Rússia com armas fornecidas pelos EUA.

“Estamos apenas agravando esta guerra e tornando-a pior”, disse Trump. “Isso não deveria ter sido permitido. Agora eles não estão fabricando apenas mísseis, mas também outros tipos de armas. E eu acho que isso é um grande erro, um grande erro.”

Mike Waltz, escolhido por Trump para ser o próximo conselheiro de segurança nacional, tem ponderado propostas para acabar com a guerra, incluindo uma do tenente-general reformado Keith Kellogg – que Trump anunciou como seu enviado especial à Ucrânia e à Rússia – que tornaria a continuação dos EUA a ajuda à Ucrânia depende da participação da Ucrânia nas conversações de paz com a Rússia. Outra proposta permitiria à Rússia manter o território que detém actualmente em troca da adesão da Ucrânia à NATO.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que quer trabalhar “diretamente” com Trump e que acredita que a guerra terminará “mais rápido” quando ele for presidente. Trump e Zelensky reuniram-se na semana passada em Paris, juntamente com o presidente francês Emmanuel Macron.

A CNN informou que é improvável que o Pentágono utilize todos os quase 7 mil milhões de dólares restantes em financiamento que foi autorizado pelo Congresso para armar a Ucrânia quando Biden deixar o cargo, em grande parte devido às limitações na capacidade dos militares de reabastecerem os seus próprios stocks. A fonte familiar, porém, disse que a administração está confiante de que utilizará o financiamento apropriado para a Ucrânia, fazendo uma distinção daquilo que foi autorizado.

Mas ainda assim, o maior desafio que a Ucrânia enfrenta não são os seus stocks de armas, disse o alto funcionário da administração – é a mão-de-obra. A fonte familiarizada com o assunto disse que a ênfase da administração Biden na necessidade de Kiev de resolver a sua questão de tripulação faz parte do esforço mais amplo para garantir que a Ucrânia esteja numa posição tão boa quanto possível até 2025.

“A Ucrânia não está atualmente a mobilizar ou a treinar soldados suficientes para equipar as suas unidades da linha da frente”, disse o responsável. “Os EUA estão prontos para ajudar a treinar soldados recentemente mobilizados: se a Ucrânia mobilizar soldados adicionais e os enviar para locais de treino fora da Ucrânia, iremos treiná-los. Mas primeiro, a Ucrânia precisa de tomar a decisão de mobilizar mais soldados.”