O amor ao fracasso, a eterna doutrina do futebol mexicano

Depois da inundação, do tsunami desesperado de vozes, de promessas, de projetos, de manipulações da liderança plural da Televisa, depois de tudo isso, o futebol mexicano ratifica seus votos pelo amor ao fracasso.

LOS ANGELES – E agora? E agora quem? E agora como? E agora onde? Dois anos e duas semanas depois, os donos do futebol mexicano decidem, escolhem, perpetram, a partir do zero, a partir do fracasso e da infâmia da eliminação da sua seleção na fase de grupos em Catar 2022. Isto é, cair no inferno os incita e os excita a chafurdar neles.

Depois do dilúvio, o tsunami desesperado de vozes, de pessoas, de promessas, de projetos, de contrições, de litanias, de métodos, de nomes, de manipulações a partir da cúpula plural da TelevisaDepois de tudo isso, o futebol mexicano ratifica seus votos de amor ao fracasso.

Após a catástrofe no Qatar em 2022, as vozes do perjúrio:

1.- “Vamos terminar o multipropriedade”.

2.- “Voltaremos a subir e descer”.

3.- “Reduziremos o número de estrangeiros”.

4.- “Vamos acabar com a máfia dos promotores que dirigem os clubes.”

5.- “Faremos um show melhor e mais seguro para os fãs.”

6.- E o etc. de todos os etc. Juramentos nas vozes do “oficialismo” de Denise Maerker, Ricardo Peláez, Juan Carlos Rodrígueze outros comunicadores da Televisa.

Leve a ESPN para qualquer lugar

Só existe uma coisa pior do que a ruína e a vileza do esterco e da pulverização de um Plano A, e isso é não ter um Plano B. Tentar uma solução é um ato de redenção, de arrependimento, mas desistir dela é uma profissão cínica para sobreviver no fracasso.

Definitivamente A bomba Rodriguez cometeu erros graves. Ele acreditava que organizar o futebol mexicano era como organizar uma tabacaria e que poderia chamar seus amigos ineptos ao balcão (Ivar Sisniega, Duilio Davino, José Manuel Ferreiro, Victor Manuel Água), desde a gestão intermédia até à gestão júnior.

E ele acreditava que poderia negociar com iguais, com seus pares. Ele esqueceu, especificamente, que os proprietários dos clubes são mais poderosos financeiramente, politicamente e em termos de mídia do que ele. Sim, ninguém recebe ordens de um lacaio.

O plano do Fundo de Investimento apresentava riscos, sem dúvida. Não é perfeito. Projetos semelhantes no mundo dos esportes às vezes são bem-sucedidos e às vezes fracassam.

Mas será que o Fundo de Investimento foi rejeitado porque era inviável, porque era inoperável, porque era perigoso, porque era sedicioso? A realidade é que os proprietários, #LaYuntaDeDueños (digamos Sven-Goran Eriksson), demoliram-no porque não podiam permitir o controlo ou interferência no sarcófago dos seus grandes pecados e, em alguns casos, dos seus grandes crimes.

Mas e agora? E agora quem? E agora como? E agora onde? Para o mesmo. Para a inevitável e intransponível inclinação da continuidade na rota do fracasso.

1.- Os cartéis

A propriedade do timeshare foi fortalecida. Excepcionalmente, até os inimigos se uniram contra o seu inimigo comum. Inconcebivelmente os grupos Orlegi, Caliente e Azteca eles simpatizaram tacitamente com a vingança de Grupo Pachucacontra A Bomba.

2.- Leões e hienas

Eles seguirão os mesmos esquemas competitivos. Serão cinco ou seis clubes com aspirações reais de vencer, e o resto, lixo tóxico, flagelos financeiros, sanguessugas de torneios. Recorde onde terminaram as equipas de timeshare no torneio anterior: cinco delas nos últimos cinco lugares da tabela: Santos, Querétaro, Pachuca, Puebla sim Mazatlán. Leão Ele até ficou de fora do Play-In, Atlas Entrou como brasas, e só Tijuana sobreviveram em termos de dignidade.

3.- Impunidade

Tráfico de jogadores de futebol. Em uma de suas poucas decisões lúcidas, Um da Luísa Queria erradicar os promotores clandestinos do futebol mexicano (Bragarnik, Pavón, Uriel Përez, Merino). Isso lhe custou América o veto sul-americano. O tráfego de players de médio porte está novamente aberto. Sempre há tolos ou corruptos que os contratam

4.- Abandono dos torcedores

Violência nos estádios. Desde o massacre de Querétaro, do qual todos os culpados saíram impunes e imunes, nada mudou. Como uma borda escarlate, a Comissão Disciplinar tolera o veto ao estádio Chivas depois que um torcedor foi esfaqueado repetidamente e a equipe médica do estádio se declarou incompetente para tratá-lo. Entre Querétaro e Chivas só fica evidente como a barbárie é incentivada, proibida, nos estádios.

5.- Eles os fazem Tri-zas

e o Seleção Mexicana pendurado por um fio. Javier Aguirre e Rafa Márquez Eles sabem que quando La Bomba sai, ficam nas mãos da máfia #LaYuntaDeDueños. Eles foram deserdados. Fugir ou resistir? Ninguém mais os protege. Nem mesmo o Televisa Dome. Terão que aceitar imposições de jogadores, partidas legais, interferências de patrocinadores. Da liberdade à escravidão. Uma falha em Copa Ouro 2025 –se El Vasco e El Kaiser chegarem– implicaria o colete salva-vidas para André Jardine.

“Não, não estou colocando a mão no fogo, por nenhum dos donos de equipe, por nenhum.” Em momentos diferentes, mas em circunstâncias idênticas, declararam a mesma coisa à ESPNDeportes, Décio de María e Justiino Compeánex-presidentes da FMF.

jogar 1:29 A posição de Javier Aguirre está em risco após a renúncia de ‘La Bomba’? Juan Carlos Rodríguez deixou o cargo de Comissário da Federação Mexicana de Futebol e foi ele quem levou o ‘Vasco’ ao banco da Seleção Mexicana.

Antes de entrar na assembleia na sexta-feira, La Bomba alertou as pessoas próximas a ele sobre a mesma coisa. Todos lhe prometeram apoio absoluto. O lobo entre os lobos fareja rapidamente o fedor da traição.

E quem pode colocar a mão no fogo por algum dos donos de equipe, se entre eles só existe maldade, vingança, abuso, desconfiança, perseguição, traição, trapaça? Judas é seu deus e Brutus seu profeta.

Na assembleia decidiram deixar o futuro do Fundo de Investimento nas mãos de Mikel Arriola, que nunca esteve nas negociações mais críticas do projeto. Nos momentos em que é preciso operar com uma calculadora algébrica, ele sofre com a sabedoria sofisticada de um ábaco. Deixaram os estoques de esmolas nas mãos de Dimas e Gestas.

Sem querer e sem saber, Juan Carlos Rodríguez, o Mestre do Gatopardismo, acabou por impor a sua doutrina: “mudar tudo para que nada mude”. Sim, esse é o cenário imediato do futebol mexicano, decidiram mudar tudo, mas -estritamente–, para que nada mude.

Certamente, os donos dos clubes tiveram a magnífica oportunidade de organizar uma revolta, um levante e tomar o poder do homem do jugo. No final, optaram por permanecer servilmente à disposição das decisões emocionais do Televisa Dome.

Ironicamente, então, os multiproprietários e os demais proprietários retiraram o poder de quem quisesse controlá-los, para continuarem – estritamente – sob o controle do mesmo de sempre. Haverá grande estupidez?

Assim, o futebol mexicano regressa às armas onde escolhe morrer por todos os seus crimes, morrer por nada. Sim, o amor ao fracasso é a doutrina eterna de um jogador de futebol que morre conscientemente.