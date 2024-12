O cunhado de Blake Lively critica a ‘nojenta’ equipe de relações públicas de Justin Baldoni

Blake LivelyA família de ‘It Ends With Us’ veio em sua defesa dias depois que ela processou seu co-ator/diretor de “It Ends With Us” Justin Baldoni no qual ela alegou que uma campanha difamatória foi conduzida contra ela depois que ela o acusou de assédio sexual durante as filmagens.

Bart Johnsoncunhado de Blake, acessou a seção de comentários de uma postagem no Instagram do New York Times no sábado, dizendo que a equipe de relações públicas de Justin foi “grosseira e nojenta, mas altamente eficaz” em sua estratégia de mídia para supostamente manchar a imagem de Blake depois que ela reclamou de assédio sexual de Baldoni durante as filmagens.

Bart acrescentou em seu comentário: “Leia o artigo, as trocas de mensagens de texto e sua estratégia de campanha de relações públicas para enterrá-la por qualquer meio necessário. [sic] falhas. Mas o público foi enganado.”

Bart afirma que as reclamações de Blake foram feitas durante as filmagens do filme no ano passado – “Registrado. Muito antes do conflito público. O elenco deixou de segui-lo por um motivo… Leia este artigo antes de cuspir [sic] ignorância.”

Ele também elogiou sua cunhada por ser uma dona de casa que criou 4 filhos, é casada com o homem mais ocupado de Hollywood, Ryan Reynoldsdirige várias empresas enquanto escreve, produz e trabalha mais de 16 horas por dia… ao mesmo tempo em que afirma que ela foi “atacada por uma campanha de difamação de relações públicas MUITO cara porque você entrou com uma ação de assédio sexual para o mesmo filme que precisa divulgar e promover com o tom certo ou você fica cozido!?”

Irmã de Blake, Robintambém mostrou apoio ao escrever em sua história no Instagram, “FINALMENTE justiça para minha irmã @blakelively”, continuando a dizer… “a verdade finalmente foi revelada”.