CNN

–



O Departamento de Justiça obteve secretamente registros telefônicos de dois membros do Congresso e 43 funcionários – incluindo Kash Patel, escolhido pelo presidente eleito Donald Trump para liderar o FBI – durante amplas investigações de vazamento durante o primeiro mandato de Trump, de acordo com um relatório de vigilância divulgado na terça-feira.

O novo relatório do inspector-geral do Departamento de Justiça levanta preocupações sobre a forma como o departamento tentou erradicar as fontes dos repórteres de uma lista extensa e bipartidária de funcionários federais que tinham acesso a informações confidenciais devido ao seu trabalho.

Patel e os dois membros do Congresso não são mencionados no relatório, mas duas fontes familiarizadas com o assunto disseram à CNN que Patel foi alvo junto com os deputados democratas Adam Schiff e Eric Swalwell. Patel era membro do Comitê de Inteligência da Câmara liderado pelo Partido Republicano na época, e desde então Schiff foi eleito para o Senado e assumiu o cargo na segunda-feira.

Os promotores também buscaram registros, incluindo e-mails de jornalistas da CNN, The Washington Post e The New York Times, de acordo com o relatório.

O relatório descobriu que os investigadores do DOJ realizaram uma ampla varredura com base em quem pode ter tido acesso às informações confidenciais vazadas.

Procurar registos baseados apenas na “proximidade temporal entre o acesso à informação classificada e a subsequente publicação da informação… corre o risco de reduzir a capacidade do Congresso de supervisionar o poder executivo”, escreveu o inspector-geral.

Isso porque tal movimento “expõe funcionários do Congresso a terem seus registros revisados ​​pelo Departamento apenas para conduzir as funções de supervisão autorizadas constitucionais do Congresso e criar, no mínimo, a aparência de interferência inadequada do poder executivo na atividade legítima de supervisão do poder legislativo. ”, acrescentou o inspetor-geral.

O inspetor-geral não recomendou acusações contra ninguém na sua análise e não encontrou qualquer indicação de que os procuradores de carreira designados para a investigação do vazamento fossem motivados pela política.

Entre as questões apontadas pelo inspetor-geral está a falta de barreiras de proteção para os promotores que desejam intimar registros de comunicação de membros do Congresso ou de seus funcionários e que, embora existam algumas proteções para jornalistas, elas não foram devidamente seguidas.

Por exemplo, os procuradores não tiveram de informar a liderança do Departamento de Justiça que os registos que procuravam eram de membros do Congresso – e Bill Barr, que era o procurador-geral na altura, disse que “não tinha conhecimento de que os registos de qualquer congressista estivessem a ser procurados”. em um caso de vazamento.” Barr se recusou a ser entrevistado como parte da revisão geral do assunto pelo inspetor.

O relatório também observa que o Departamento de Justiça obteve ordens de confidencialidade em 40 dos casos do Congresso, o que significa que os membros e o seu pessoal não sabiam que os seus registos de comunicações tinham sido apreendidos. Ao solicitar essas ordens, os promotores não eram obrigados a dizer com qualquer especificidade de quem eram os registros que procuravam.

Ouça os planos de Kash Patel para o FBI

Embora os jornalistas tenham mais protecções descritas nas regras do Departamento de Justiça, o relatório detalha violações desse protocolo nos esforços do departamento para obter secretamente comunicações de oito jornalistas em organizações noticiosas.

Dentro da CNN, a administração Trump procurou e obteve secretamente os registos telefónicos e de e-mail de 2017 da correspondente do Pentágono, Barbara Starr. O Departamento de Justiça de Biden informou posteriormente a Starr que os promotores obtiveram seus registros cobrindo dois meses entre 1º de junho de 2017 e 30 de julho de 2017. Ainda não está claro o que a administração Trump procurava nos registros de Starr.

O inspector-geral concluiu que os procuradores não seguiram algumas das directrizes do departamento que os instruíam a esgotar todas as outras opções de investigação antes de intimarem registos de jornalistas. Entre essas falhas está o facto de nunca ter sido convocado um comité interno que deveria analisar os pedidos de intimação para os registos dos repórteres, diz o relatório.

Numa investigação de vazamento, os promotores não obtiveram a certificação exigida do Diretor de Inteligência Nacional, disse o inspetor-geral. Em outro, obtiveram a certificação exigida, mas não está claro se ela alguma vez foi fornecida a Barr.

Os promotores também não conseguiram obter a aprovação de Barr, que era uma etapa necessária no processo para obter ordens de sigilo que impediram os repórteres de saber que seus registros haviam sido apreendidos.

Depois de o esforço para obter registos ter sido revelado publicamente, o Departamento de Justiça codificou uma regra que proíbe os funcionários do departamento de procurarem secretamente registos de jornalistas, excepto em circunstâncias limitadas. De acordo com regulamentos anteriores do DOJ, os investigadores podiam obter secretamente os registos dos jornalistas através de uma ordem judicial, sem o conhecimento dos jornalistas.

Esta história foi atualizada com detalhes adicionais.