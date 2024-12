O espanhol Bonmatí ganhou o prêmio The Best de melhor jogador do mundo

A espanhola Aitana Bonmatí, meia do Barcelona, foi premiado esta terça-feira em Doha, pelo segundo ano consecutivo, com o prêmio O Melhor que a FIFA concede para o melhor jogador do mundo.

Bonmatí conquistou o prêmio pelo segundo ano consecutivo. Imagens Getty

Bonmatí, que também Há algumas semanas ele recebeu sua segunda Bola de Ouroganhou este ano todos os títulos possíveis com o time do Barça, incluindo a Liga dos Campeões e a Liga F, além da Liga Feminina das Nações com o time espanhol.

“Acabamos de treinar em Barcelona e amanhã temos um grande jogo contra o City pela Liga dos Campeões.muito importante para nós”, disse Aitana num vídeo que foi transmitido na gala em Doha. justificando sua ausência.

Em seguida, ela relembrou figuras importantes do seu dia a dia para ampliar seu crescimento como jogadora de futebol e continuar conquistando prêmios individuais como a jogadora do momento.

“Grata por um novo prêmio. É um trabalho em equipe, lembro que na temporada passada conquistamos tudo com o Barça, também a Liga das Nações com a seleção nacional. Foi um grande ano, muito difícil de repetir”, destacou.

“Grato a todas as pessoas que me fazem melhorar a cada dia no clube, ao staff, aos companheiros que sempre me fazem ser melhor em campo. Sem eles eu não seria o jogador de futebol que sou hoje. Vamos em busca de mais títulos coletivos que façam de vocês aqui e para mim os mais importantes”, afirmou.