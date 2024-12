O futuro de Deion Sanders no Colorado não está claro, mas ele recebe boas notícias no portal de transferências

Deion Sanders e os búfalos do Colorado estão fazendo grandes movimentos no portal de transferência de futebol universitário enquanto eles se preparam para algumas mudanças importantes em sua escalação. Com jogadores de destaque como Travis Hunter e Shedeur Sanders prestes a partir, Coach Prime está ocupado construindo uma equipe forte para a temporada de 2025. Na noite de terça-feira, ele conseguiu sua quinta transferência, adicionando mais emoção à escalação dos Buffaloes.

No mesmo dia em que o Colorado agarrou ex-atacante defensivo do Alabama, Jehiem Oatis-um dos defensores mais bem classificados do portal -eles também deu as boas-vindas ao ex-linebacker do Jacksonville State, Reginald Hughes. Hughes fez sua visita oficial a Boulder na terça-feira e rapidamente anunciou seu compromisso, atualizando sua foto de perfil X para mostrá-lo com uma camisa dos Buffaloes. Ele compartilhou a notícia por meio de seu agente, Hutton Reed, o que aumentou o burburinho em torno de sua decisão.

Deion Sanders inspira seu time com uma mensagem sincera sobre o futebol e a vida

Hughes tem uma formação interessante. Medindo 1,80 metro e pesando 230 libras, ele nasceu em Tunica, Mississippi. Sua jornada universitária começou no Northeast Mississippi Community College, onde ganhou reconhecimento como o 10º prospecto JUCO na turma de 2022. Depois disso, ele se transferiu para Ole Miss e passou duas temporadas sob o comando de Lane Kiffin. Infelizmente, ele não teve muito tempo de jogo lá, o que o levou a fazer outra jogada.

A defesa dos búfalos passa por uma reformulação

Em 2024, Hughes foi transferido para Jacksonville State, onde realmente encontrou seu ritmo. Jogar em um nível diferente permitiu-lhe brilhar e terminou a temporada com estatísticas impressionantes: 83 tackles e 4,5 sacks. Seu desempenho não passou despercebido, chamando a atenção do Coach Prime e tornando-o uma escolha perfeita para o Colorado.

À medida que o Coach Prime constrói sua classe de transferência, fica claro que ele está focado em trazer jogadores talentosos. “Coach Prime está fazendo algo especial aqui”, compartilhou uma fonte próxima ao time. Com jogadores como Hughes e Oatis se juntando ao time, A defesa do Colorado parece mais forte do que nunca.

Embora os Buffaloes estejam entusiasmados com seu futuro, eles ainda têm um jogo importante nesta temporada. Em 28 de dezembro, eles enfrentarão os BYU Cougars no Alamo Bowlque será um momento agridoce, pois marca o jogo final para Shedeur Sanders e Travis Hunter em seus uniformes dos Buffaloes. Enquanto se preparam para esta despedida, a equipa está claramente a preparar o terreno para um futuro brilhante pela frente.