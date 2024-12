CNN

O procurador-geral de Nova Iorque e o procurador distrital de Manhattan disseram na terça-feira que não rejeitarão os seus casos históricos contra Donald Trump, agora que ele foi reeleito presidente.

O promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, um democrata, argumentou em um documento tornado público na terça-feira que a condenação de Trump em maio por 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais não deveria ser rejeitada apenas porque ele está retornando à Casa Branca.

“Imunidade do presidente eleito não existe”, escreveu o gabinete do promotor, acrescentando que mesmo quando Trump é presidente, rejeitar a condenação e a acusação seria uma “remédio extremo” injustificado.

E o gabinete do procurador-geral de Nova Iorque escreveu numa carta aos advogados de Trump na terça-feira que o recurso de Trump da sua sentença de fraude civil de 454 milhões de dólares não representa qualquer ónus para a sua futura presidência.

Trump já tentava rejeitar tanto a condenação por crime secreto como o julgamento por fraude civil antes das eleições de Novembro, mas agora que regressa à Casa Branca, os seus advogados argumentam que os veredictos civis e criminais deveriam ser retirados.

Ambas as lutas sobre o destino legal de Trump provavelmente se estenderão até o período de Trump na Casa Branca. O seu recurso inicial para rejeitar o caso de fraude civil está pendente num tribunal de recurso de Nova Iorque, e a decisão sobre a condenação do dinheiro secreto está agora nas mãos do juiz de Nova Iorque, Juan Merchan.

O pedido do procurador distrital surge em resposta à moção de Trump para rejeitar a sua condenação de maio. Num documento apresentado na semana passada, os advogados de Trump argumentaram que continuar o caso é uma ameaça inconstitucional à presidência de Trump – e também citaram o perdão do presidente Joe Biden ao seu filho, Hunter Biden.

“As provas esmagadoras da culpa do arguido e a importância crítica de preservar a confiança do público no sistema de justiça criminal, entre muitos outros factores, pesam fortemente contra a demissão”, escreveu o gabinete do promotor.

Mesmo que Merchan mantenha a condenação de Trump, o gabinete do procurador já reconheceu que o presidente eleito não pode ser condenado enquanto estiver no cargo, depois de ambos os lados terem concordado em suspender o caso e adiar qualquer sentença no mês passado.

Mas a questão da condenação ainda está a ser discutida e a decisão de Merchan provavelmente será objecto de recurso pelo lado perdedor.

Trump foi condenado em maio por 34 acusações de falsificação de registros comerciais sobre pagamentos a seu então advogado Michael Cohen para reembolsar um pagamento secreto de US$ 130 mil feito à estrela de cinema adulto Stormy Daniels, a fim de impedi-la de falar sobre um suposto caso antes. a eleição de 2016. (Trump negou o caso.)

A sentença de Trump estava inicialmente programada para julho, mas foi adiada duas vezes para depois das eleições, após a decisão da Suprema Corte sobre a imunidade presidencial, o que levou os advogados de Trump a agir para anular a condenação.

Em seus argumentos para que Merchan abandonasse o caso, os advogados de Trump argumentaram que o perdão de Biden a seu filho era o motivo para a condenação ser rejeitada. Desde que Bragg assumiu o cargo, ele se envolveu “precisamente no tipo de teatro político” que Biden condenou, argumentaram os advogados de Trump.

Além do perdão, os advogados de Trump observaram que o advogado especial Jack Smith está encerrando seus casos contra Trump, escrevendo que o “status de Trump como presidente eleito e futuro presidente em exercício é um ‘impedimento legal’ para novos processos criminais. com base na doutrina da imunidade presidencial (estabelecida pela Suprema Corte no verão passado) e na Cláusula de Supremacia.”

Os advogados de Trump argumentaram que a “sugestão ridícula do procurador distrital de que poderiam simplesmente retomar o processo depois que o presidente Trump deixar o cargo, mais de uma década depois de terem iniciado a investigação em 2018, não é uma opção”.

No seu processo desta semana, o gabinete do procurador distrital argumentou que os crimes pelos quais Trump foi condenado envolviam “conduta puramente não oficial, e não quaisquer actos presidenciais oficiais”, e o Supremo Tribunal decidiu que a imunidade não se estende aos actos não oficiais de um presidente.

Os promotores disseram que há “múltiplas acomodações muito próximas da demissão” que poderiam ser feitas, incluindo “uma suspensão do processo durante seu mandato se a sentença não tiver sido proferida antes que a imunidade presidencial seja atribuída”.

“Mesmo após a posse, a imunidade temporária do réu como presidente em exercício ainda não justificará a solução extrema de descartar o veredicto de culpa unânime do júri e eliminar as fases já concluídas deste processo criminal”, escreveram os promotores.

No mês passado, o advogado de Trump, John Sauer, pediu à procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, uma democrata, que rejeitasse a sentença de fraude civil de 454 milhões de dólares contra Trump após a eleição. Numa carta enviada terça-feira a Sauer, o gabinete do procurador-geral de Nova Iorque rejeitou rapidamente o pedido de Trump.

“Os presidentes não têm imunidade contra ações civis decorrentes de conduta não oficial, e tais ações podem prosseguir enquanto o presidente estiver no cargo”, escreveu a procuradora-geral adjunta de Nova Iorque, Judith Vale.

O mais recente esforço de Trump para eliminar os seus processos legais quando regressar à Casa Branca no próximo mês envolve o caso de fraude civil que foi a julgamento no ano passado.

O juiz de Nova Iorque, Arthur Engoron, concluiu que Trump e outros inflacionaram de forma fraudulenta o valor das propriedades, incluindo hotéis e campos de golfe, em demonstrações financeiras utilizadas para obter taxas favoráveis ​​de empréstimos e seguros. Ele ordenou que Trump pagasse US$ 454 milhões, incluindo juros.

Trump recorreu e uma decisão do tribunal de apelações poderá ocorrer a qualquer momento após as alegações orais em setembro.

“O julgamento terminou, a sentença final foi proferida e o recurso dos réus ao Primeiro Departamento foi totalmente submetido e argumentado. As funções oficiais do Sr. Trump não serão prejudicadas enquanto se aguarda a decisão do Primeiro Departamento”, escreveu Vale. “Senhor. A próxima posse de Trump como próximo Presidente dos Estados Unidos não tem qualquer influência na pendência do recurso dos réus nesta ação.”