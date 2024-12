O que há no projeto de lei de financiamento do governo que evitou uma paralisação

CNN

O presidente da Câmara, Mike Johnson, revelou um projeto de lei de gastos na terça-feira que evitaria uma paralisação do governo se fosse aprovado pela Câmara e pelo Senado antes que o financiamento acabe no sábado.

O plano de gastos, conhecido como resolução contínua, tem apoio bipartidário.

Financiaria o governo até 14 de março, estabelecendo outro confronto de gastos nos primeiros dias da administração Trump. Os republicanos controlarão o Senado e a Câmara a partir de janeiro, mas o partido terá margens estreitas em ambas as câmaras.

O acordo contém quase 100 mil milhões de dólares em ajuda em caso de catástrofe e mais 10 mil milhões de dólares em ajuda bancária para agricultores em comunidades rurais. Também estenderia a lei agrícola por um ano, continuaria a permitir que mais idosos utilizassem a telessaúde e reformaria a forma como os gestores de benefícios farmacêuticos, conhecidos como PBMs, operam.

Aqui está o que mais está na conta:

O acordo forneceria quase US$ 100 bilhões para ajudar os americanos que tentam se recuperar de vários desastres naturais em 2023 e 2024. O financiamento está alinhado com o pedido de aproximadamente US$ 100 bilhões da administração Biden em novembro.

Cerca de 29 mil milhões de dólares ajudariam a reabastecer o Fundo de Ajuda a Desastres da Agência Federal de Gestão de Emergências, que diminuiu depois de enfrentar dois grandes furacões que devastaram o Sudeste no início deste ano, bem como outros desastres.

Em Outubro, a FEMA gastou rapidamente 9 mil milhões de dólares de uma infusão de 20 mil milhões de dólares do Congresso na resposta aos furacões Helene e Milton. A agência também teve que lidar com incêndios florestais, inundações e tornados este ano. Dados federais mostram que os dispendiosos desastres estão agora a acontecer com mais frequência.

O pacote também inclui 2,2 mil milhões de dólares para o programa de empréstimos para catástrofes da Administração de Pequenas Empresas, 21 mil milhões de dólares em ajuda humanitária aos agricultores (incluindo os 10 mil milhões de dólares em assistência económica aos agricultores) e 3,5 mil milhões de dólares para subvenções de assistência estatal e tribal para reparar sistemas de água danificados em catástrofes.

Um programa do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano para ajuda humanitária em desastres receberia US$ 12 bilhões e a ajuda federal em rodovias e estradas totalizaria US$ 8 bilhões.

O projeto de lei inclui 10 mil milhões de dólares em ajuda económica aos agricultores, um dos últimos pontos de discórdia nas negociações no início desta semana. Os legisladores dos estados centrados na agricultura argumentaram que a ajuda é desesperadamente necessária, uma vez que os agricultores norte-americanos enfrentam preços mais baixos das matérias-primas e custos mais elevados de abastecimento.

O acordo de despesas também inclui uma extensão de um ano da lei agrícola – um pacote abrangente que rege muitos programas de assistência agrícola e nutricional. Normalmente, o projeto de lei é renovado a cada cinco anos, mas a versão mais recente foi aprovada em 2018 e a prorrogação expirou no final de setembro. A resolução contínua prorroga até o final de setembro de 2025.

Após dois anos de tentativas fracassadas, os legisladores concordaram com um pacote de reformas para os gestores de benefícios farmacêuticos, os controversos intermediários entre os fabricantes de medicamentos e as seguradoras que suscitaram a ira do Congresso e de muitos outros com as suas práticas opacas.

O acordo de financiamento exigiria que os PBM fornecessem mais informações sobre os descontos que negociam e retêm, bem como sobre o que pagam pelos medicamentos e quanto compensam as farmácias. Eliminaria a ligação entre o preço dos medicamentos e a compensação que os PBM recebem nos planos de medicamentos da Parte D do Medicare e mudaria o modelo de pagamento para taxas fixas.

Além disso, o acordo exigiria que a indústria repassasse todos os descontos aos patrocinadores dos planos de saúde, que incluem seguradoras e empregadores, no mercado de seguros comerciais. Também eliminaria efectivamente os chamados “preços de spread”, em que os PBMs retêm parte do pagamento que recebem pelos medicamentos das farmácias, no Medicaid.

O esforço visa aumentar a transparência e mudar a estrutura de remuneração do setor, disse Ross Margulies, sócio da Manatt, Phelps & Phillips, um escritório de advocacia especializado em cuidados de saúde. A preocupação até agora tem sido que os PBM possam ter o incentivo para preferir medicamentos de custo mais elevado, uma vez que podem negociar descontos maiores sobre eles.

A Comissão Federal de Comércio processou em setembro os maiores PBMs – Caremark Rx da CVS Health, Express Scripts da Cigna e Optum Rx do UnitedHealth Group – por supostamente inflacionar os preços da insulina.

Os PBMs argumentam que a legislação enfraquecerá a sua capacidade de reduzir os custos dos medicamentos e poderá resultar em prémios mais elevados para os idosos.

O acordo de financiamento também inclui uma extensão de dois anos de uma medida da era pandémica que expandiu a utilização da telessaúde no Medicare.

Mais idosos e americanos com deficiência têm conseguido obter cuidados através da telessaúde desde o início da pandemia de Covid-19, no início de 2020. A elegibilidade para o serviço foi alargada para além daqueles que vivem em áreas rurais, e os idosos puderam realizar a visita de telessaúde. em casa, em vez de ter que viajar para um centro de saúde.

Financiamento da ponte em Maryland



Pelo acordo, a substituição da ponte Francis Scott Key em Maryland seria totalmente financiada pelo governo federal. A legislação também permitiria ao Departamento do Tesouro dos EUA recuperar o dinheiro de quaisquer acordos relacionados com o colapso da ponte para ajudar a pagar a reconstrução.

Um navio de carga colidiu com a ponte em março, causando seu colapso e interrompendo o acesso a rotas marítimas críticas dentro e fora do porto de Baltimore. Seis trabalhadores na ponte foram mortos.

A reconstrução da ponte pode custar entre US$ 1,7 bilhão e US$ 1,9 bilhão, de acordo com uma estimativa divulgada pela Autoridade de Transportes de Maryland no início deste ano.

O pacote de gastos dá a Washington, DC, maior controle das terras ao redor do extinto estádio Robert F. Kennedy, abrindo caminho para o retorno do time de futebol americano Washington Commanders à capital do país.

A disposição é uma grande vitória para Washington, DC, que deverá negociar a construção de um novo estádio onde atualmente fica o RFK. Os Commanders atualmente jogam no Northwest Stadium, anteriormente conhecido como FedEx Field, em Landover, Maryland.

A disposição veio depois que os líderes de Hill atenderam a outras demandas dos líderes de Maryland, inclusive para que o governo federal cobrisse o custo total da substituição da ponte Francis Scott Key. O pacote de gastos também transfere o 121º Esquadrão de Caça da Guarda Aérea Nacional de DC para a Guarda Aérea Nacional de Maryland.

O projeto proporcionaria aos legisladores seu primeiro aumento salarial desde 2009.

Tanto os líderes republicanos como os democratas concordaram em incluir a linguagem, que permite aos membros receber um ajuste automático do custo de vida aos seus salários base de 174.000 dólares por ano, de acordo com várias pessoas familiarizadas com as discussões.

Esta é uma mudança na prática actual, em que o Congresso toma medidas em cada lei de despesas para remover esse ajustamento do custo de vida. Isso está em vigor desde a recessão de 2009.

A disposição pode ser um obstáculo. Pelo menos um legislador, o deputado democrata Jared Golden, do Maine, disse que se oporá ao projeto provisório de gastos, a menos que essa disposição seja removida.

O acordo também permitiria que os membros do Congresso cancelassem a cobertura de saúde do Affordable Care Act – uma exigência que enfureceu alguns legisladores do Partido Republicano – e permitiria que se inscrevessem no Programa de Benefícios de Saúde para Funcionários Federais.

Um projeto de lei bipartidário que criminaliza a publicação de imagens íntimas não consensuais (NCII), às vezes chamadas de pornografia de vingança ou deepfakes, foi anexado ao pacote de gastos. Também exigiria que as redes sociais e outros sites tivessem procedimentos para retirar uma imagem dentro de 48 horas após uma solicitação válida de uma vítima.

Atualmente, muitos estados têm leis que tratam da publicação do NCII, mas este regulamento, que foi introduzido no início deste ano como a Lei Take it Down, criaria a primeira lei federal.

Legisladores e empresas de tecnologia têm enfrentado pressão para fazer mais para combater a pornografia de vingança, já que a inteligência artificial tornou mais fácil a criação e disseminação do conteúdo.

Esta história foi atualizada com detalhes adicionais.

Sarah Ferris, Lauren Fox, Clare Foran e Manu Raju da CNN contribuíram para este relatório.