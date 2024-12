O que vem por aí para o América depois de conquistar o tricampeonato?

Os Águilas têm alguns problemas a resolver antes do Clausura 2025.

Depois de comemorar o terceiro título de Liga MX consecutiva e se tornar o primeiro tricampeão da história dos torneios curtos, o América tem que definir nos próximos dias alguns pontos importantes em relação ao Fechando 2025.

O técnico André Jardine Acrescenta uma eficácia de 66 por cento na obtenção de títulos desde que chegou à equipa azulcrema. Com seis troféus conquistados em nove possíveis, o estrategista brasileiro terá que definir junto com a diretoria algumas questões que serão importantes na construção do que se tornou uma dinastia dentro do país. Liga MX.

O América conquistou o tricampeonato e tem alguns problemas para resolver antes do Clausura 2025. Imago7

Defina nova ‘casa’ para jogos em casa

Esta pode ser uma das questões mais importantes para o clube no Fechando 2025já que o Estádio Ciudad de los Deportes apresentou problemas às autoridades locais, o que obrigou seus inquilinos a procurar uma nova casa e entre eles estão os Águilas, que poderão deixar a Cidade do México no próximo semestre.

O azulcrema disputou a 16ª rodada contra o Pachuca, no Estádio Cuauhtémoc, e a final de ida, contra o Monterrey, no mesmo estádio, em Puebla. Porém, a direção da Coapa tem batido de porta em porta e feito apelos às diretorias dos times mais próximos da capital para se aproximarem e ver se é possível jogar em outro lugar que não seja o também chamado Estádio Azul.

Entre as opções que foram consideradas está Nemesio Diez, do Toluca, cuja propriedade e torcedores do Diablo não receberiam bem o time emplumado. Outra opção é o Estádio Querétaro, embora a viagem de quase três horas e meia possa ser um fator importante para os jogadores. Soma-se a isso o Estádio Olímpico Universitário, que é a casa dos Pumas e também receberá o Cruz Azul. Enquanto outra das principais opções é o referido Estádio Cuauhtémoc, que não ficou lotado na final da primeira mão devido aos altos preços que foram cobrados e cujo valor ultrapassou os 1.700 pesos.

Diante disso, os torcedores se perguntam: Onde o jogador vai jogar? América?

Quem estará de fora para o retorno de Lichnovsky?

O zagueiro chileno Igor Lichnovsky se tornou um dos homens mais importantes do bicampeonato mundial. Américamas durante o tricampeonato ele recebeu alta após uma operação no ligamento cruzado, então perdeu grande parte do torneio.

Igor Lichnovsky sofreu uma lesão que o deixou de fora do Apertura 2024. Orlando Ramírez/Getty Images

Diante disso, o América Foi para Víctor Dávila, que tem sido uma boa opção no ataque. Agora, o problema que você enfrentará América é ver quem, dos não treinados no México, deve deixar o elenco do clube para que Igor retorne no primeiro mês do ano que vem.

O futuro de alguns elementos

Os torcedores viram como algumas de suas figuras perderam o brilho e também o domínio em campo. Homens como Richard Sánchez ou Diego Valdés, e o próprio Javairo Dilrosun, que ao longo do ano ficou para trás e não conseguiu imitar o que fez o também holandês Oussama Idrissi.

É verdade que América Possui jogadores renomados em seu elenco, mas vários deles poderiam ter disputado seu último torneio pelo clube em dezembro.

Diego Valdés teve pouca participação nas últimas semanas pelo América. Imago7

Santiago Baños, ele vai para a FMF?

O futebol nacional foi abalado no mais alto cargo da Federação Mexicana de Futebol com a renúncia do comissário Juan Carlos Rodríguez e, diante disso, um dos nomes que parece que sucederá a ‘La Bomba’ no cargo é o do presidente esportivo da AméricaSantiago Baños.

Baños conhece o interior da FMF tendo sido primeiro assistente técnico de Miguel Herrera na Seleção Mexicana e depois como diretor esportivo.

Dê férias aos jogadores

Um dos principais problemas que teve América Ao longo do último ano e meio é o pouco descanso que os seus jogadores tiveram devido à elevada carga de jogos na equipa, mas também aos compromissos que têm com as respetivas seleções.

A quantidade de partidas se tornou um problema para o clube, que foi um ‘hospital’ durante grande parte do torneio e foi, até as últimas datas do campeonato, a parte mais importante do semestre, que André Jardine Tinha a maioria de seus funcionários.