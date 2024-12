O Real Madrid não falha e pretende tirar o Barça do topo

O Real Madrid aproveita o revés do Barcelona e depois de vencer facilmente o Getafe, está um ponto atrás da liderança e com um jogo a menos.

Ele Real Madrid aproveitou o revés surpreendente do Barcelona contra o Las Palmas e, com uma vitória retumbante por 2 a 0 sobre o Getafe, ficou um ponto atrás da liderança da LaLiga.

A equipa merengue foi muito superior no Santiago Bernabéu frente a um visitante sem recursos e dedicado, pelo que foi assinada uma mera formalidade.

No primeiro tempo, Jude Bellingham cobrou um pênalti um tanto polêmico que foi concedido a Bellingham para agarrar, e mais tarde o próprio inglês foi o protagonista ao dar uma assistência magistral.

Ele habilitou Mbeppé, que na fuga cortou o zagueiro e chutou que acertou a trave e foi para a rede.

Mbappé comemora contra o Getafe. Imagens Getty

Reconciliação do francês com a torcida merengue, após uma semana complexa em que foi questionado após perder pênalti máximo contra o Liverpool no duelo da Liga dos Campeões.

Na parte complementar continuou o domínio dos locais, que não conseguiram aumentar o marcador porque Mbappé foi errático e falhou pelo menos duas opções claras de gol.

O Real Madrid está um ponto atrás do Barcelona e com o jogo pendente contra o Valência, por isso depende de si para ser campeão de inverno.