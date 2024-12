O trailer do UFC 311 mostra duas lutas pelo título, incluindo Islam Makhachev x Arman Tsarukyan 2

O UFC 311 promete começar o ano em grande.

O UFC chega em 2025 com seu primeiro pay-per-view encabeçado pelo rei do Pound-for-Pound Islam Makhachev (26-1) defendendo seu título dos leves contra Arman Tsarukyan (22-3), e Merab Dvalishvili (18-4) defendendo o título peso galo contra o invicto Umar Nurmagomedov (18-0).

Há muita rixa em ambos os confrontos e você pode ter um gostinho das rivalidades no trailer recém-lançado abaixo.

Makhachev derrotou Tsarukyan em abril de 2019, quando Tsarukyan fazia sua estreia no UFC em pouco tempo. Desde então, Makhachev continuou sua sequência dominante, que inclui três defesas bem-sucedidas do título dos leves, enquanto Tsarukyan venceu nove de suas últimas 10 lutas para ganhar outra chance pelo campeão.

A rivalidade entre Dvalishvili e Nurmagomedov é mais recente, mas não menos intensa, com Dvalishvili atropelando pública e repetidamente a reivindicação de Nurmagomedov à disputa pelo título. Essas palavras não detiveram os casamenteiros, que consideraram Nurmagomedov e seu recorde de 6-0 no UFC dignos do status de desafiante número 1.

Veja a escalação do UFC 311 abaixo.

Cartão Principal

Islam Makhachev x Arman Tsarukyan

Merab Dvalishvili vs. Umar Nurmagomedov

Beneil Dariush vs. Renato Moicano

Jiri Prochazka vs. Colina Jamahal

Kevin Holanda vs. Reinier de Ridder

Cartão Preliminar

Johnny Walker vs. Bogdan Guskov

Payton Talbott vs. Raoni Barcelos

Jailton Almeida vs. Serghei Spivac

Zachary Reese x Sedriques Dumas

Grant Dawson x Diego Ferreira

Carol Rosa vs. Ailin Perez

Rinya Nakamura vs. Muin Gafurov

Ricky Turcios vs. Bernardo Sopai

Tagir Ulanbekov x Clayton Carpenter