O vencedor da Mega Millions comprou um bilhete de um bilhão de dólares no posto de gasolina NorCal

O negócio é o seguinte: um jogador da Mega Millions no Golden State ganhou o jackpot estimado em US$ 1,22 bilhão – encerrando a seca de três meses da loteria sem vencedores de grandes prêmios.

O bilionário ainda não identificado pode reivindicar os estimados US$ 1,22 bilhão em pagamentos anuais… ou escolher o pagamento único em dinheiro de aproximadamente US$ 549,7 milhões.

De acordo com o site da CA Lottery, foram vendidos 2 bilhetes que acertaram os 5 números menos o mega número, com um pagamento vencedor de $ 787.543 – nada mal!

Como você deve se lembrar… em novembro de 2022, Edwin Castro ganhou US$ 2,04 bilhões através do vencedor da Powerball… e comprou uma mansão de US$ 25,5 milhões em Hollywood Hills, onde supostamente relaxa com sua namorada modelo.