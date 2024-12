Ofertas da Black Friday na marca de cães Kaley Cuoco e mais suprimentos para animais de estimação

A TMZ pode cobrar uma parcela das vendas ou outra compensação dos links desta página.

As celebridades adoram mimar seus animais de estimação, assim como todos nós – o amor da atriz Kaley Cuoco por seus amigos peludos, especialmente os cães, está em outro nível.

A indicada ao Emmy tem uma marca de cuidados para animais de estimação chamada Oh Norman!, com o nome inspirado em seu querido cão de resgate. E, como parte do evento contínuo de 12 dias da Black Friday da Amazon, muitos dos produtos… incluindo suplementos e guloseimas… estão todos à venda. A melhor parte: uma parte dos lucros de cada compra vai para resgatar cães necessitados.

Confira alguns dos best-sellers de Cuoco, Oh Norman! produtos atualmente à venda… junto com alguns outros itens disponíveis com desconto no momento, como camas, caixas sanitárias de alta tecnologia e até um kit de DNA.

Ah, Normando! Pare de coceira! Suplemento Líquido

É frustrante quando seu cachorro não para de se coçar – mas não se preocupe, pois Cuoco criou uma solução para o problema: Pare de coceira! gotas de suplemento de Oh Norman!

Essas gotas de tintura – que são feitas de extrato de sobrancelha, extrato de raiz de urtiga, cardo leiteiro e vitamina C – ajudarão seus filhotes com pele sensível a aliviar a coceira – seja por alergias, picadas de insetos ou lambidas de patas.

Uma adição incrível? Também deixa seu cão com uma pelagem macia e brilhante!

Ah, Normando! Continue em movimento! Suplemento Líquido

Quer ajudar seu filhote a ser o mais ativo possível? Então confira Ah, Normando! Continue em movimento! gotas de suplemento líquido. Este suplemento totalmente natural – que foi revisado e aprovado por especialistas veterinários certificados – apoia os quadris e as articulações do seu cão. É feito de quatro ingredientes ativos: colágeno uc-II, extrato de boswellia, membrana de casca de ovo e açafrão.

Vários clientes da Amazon compartilharam que o suplemento ajudou na mobilidade de seus cães!

“Meu resgate de 12 anos parou de querer até mesmo tentar subir escadas. Três semanas depois disso e eu não sou mais seu elevador pessoal!!” um cliente feliz escreveu. “Estou muito emocionado por ter encontrado algo que pode proporcionar a ele mais anos sem dor.”

Ah, Normando! Acalme o Anormal!

Kaley Cuoco sabe que nossos cães também podem ficar estressados! O Ah, Normando! Acalme o Anormal! suplemento líquido está aqui para ajudar. As gotas são aprovadas pelo veterinário para ajudar seus animais de estimação com estresses ambientais, como fogos de artifício, passeios de carro, visitas ao veterinário e ansiedade de separação. O suplemento é feito de ingredientes totalmente naturais, incluindo flor de camomila, l-teanina, extrato de raiz de valeriana, extrato de flor de maracujá e melatonina.

“Meu cachorro é um covarde total. Isso funciona”, escreveu um cliente satisfeito da Amazon e dono de um animal de estimação. “Ele fica imediatamente calmo e é super fácil colocá-lo diretamente na comida porque não parece ter cheiro ou sabor forte. É tudo natural e aprovado pelo veterinário, então me sinto seguro em usá-lo e um pouco já ajuda muito. então vale totalmente a pena o custo. Estou feliz que meu cachorro não precise mais ficar tremendo e enlouquecendo. Acho que isso realmente tornou a vida dele mais feliz.

Ah, Normando! Guloseimas WTF

Todos os bons meninos e meninas merecem guloseimas – então dê-lhes algo que eles vão adorar, de origem ética e perfeito para todas as idades, como Ah, Normando! Palitos de carne seca ao ar livre. Essas guloseimas contêm apenas cinco ingredientes: carne bovina caipira, abóbora, extrato de maçã, alecrim e glicerina de coco.

“Meus cães adoram essas guloseimas e são boas para eles. Essas guloseimas contêm apenas 5 ingredientes e todos são bons para meus cachorrinhos”, disse um revisor cinco estrelas, enquanto outro escreveu que seu cachorro é “obcecado” por as guloseimas e “senta em frente ao armário” onde as guardam.

Caixa de areia para gatos autolimpante PETKIT

Caixa de areia para gatos autolimpante PETKIT é o ronronarproduto perfeito para donos de gatos que não querem se preocupar em manter a casa limpa e cheirosa! Esta caixa sanitária de tecnologia inteligente é 100% segura para gatos e oferece a seus gatos uma experiência segura no penico – usando sensor infravermelho, sensores de peso, alertas remotos, um sistema de proteção contra acidentes e detecção inteligente para manter seus amigos peludos seguros.

“Eu tenho essa caixa sanitária há alguns meses e ela mudou o jogo para meu shorthair doméstico de 18 anos”, escreveu um cliente em sua avaliação cinco estrelas. “É completamente silencioso (além do som da cama se movendo) durante a limpeza.”

Embarcar Kit de Raça e Saúde

Quer saber tudo sobre a genética e a saúde do seu cão? Então o Embarcar Kit de Raça e Saúde é para você! Este teste de DNA não apenas testará mais de 350 raças de cães, mas também pode mostrar informações de saúde acionáveis ​​para que seu cão tenha os melhores cuidados de saúde possíveis, pois testa mais de 270 condições genéticas de saúde. O kit também testará 55 características físicas, como tamanho, pelagem e necessidades de higiene.

O que faz esse teste de DNA se destacar? Pode ajudá-lo a encontrar e se conectar com os parentes de nossos cães. Quem sabe…talvez o irmão do seu animal more na mesma rua!

Um cliente da Amazon escreveu em sua análise de cinco estrelas que o kit “funciona muito bem”, acrescentando: “Foi fácil e os resultados vieram bastante rápido. sobre!”

PETLIBRO Alimentador Automático para Gatos RFID Atualizado

Monitore os hábitos alimentares do seu gato em tempo real com o PETLIBRO Alimentador Automático para Gatos RFID Atualizado! Este produto de tecnologia inteligente tem vários recursos alucinantes, incluindo uma coleira direita atualizada e dedicada para garantir que cada animal de estimação em uma casa com vários animais de estimação tenha acesso ao seu comedouro exclusivo semeado. O sensor de coleira, que é suportado por um aplicativo, também ajuda a gerar relatórios de datas, monitorando os horários e a frequência das refeições do seu animal de estimação. O aplicativo também permite que você crie ou modifique os horários de alimentação do seu gato em qualquer lugar!

“Compramos esta tigela para o nosso gatinho. Seus novos irmãos estão acima do peso e adoram comida para gatinhos”, escreveu um cliente emocionado em sua avaliação cinco estrelas. “Comprei esta tigela como uma forma de ela comer comida de gatinho em paz. Agora que ela descobriu (talvez 2 dias), funciona muito bem.”

Cama de cachorro humano

Muitos donos de cães adoram dormir com seus animais de estimação – mas e se você pudesse abraçar seu amigo peludo sem estragar os lençóis? O Cama para cachorro humano WROS é a resposta para todos os seus problemas!

Esta cama para cachorro tem tamanho humano, com impressionantes 71″x45″x12″, proporcionando uma nova maneira de relaxar e tirar uma soneca com seu animal de estimação – até mesmo cães grandes! A cama é feita de pelúcia macia e premium de pele sintética e possui um armazenamento bolso para guardar itens enquanto dorme ou se aconchega com seu filhote.

“Sempre tentei encontrar uma cama grande o suficiente para o nosso Doberman. Ele é um grande inseto carinhoso”, escreveu um crítico cinco estrelas. “Esta cama é perfeita. Muito confortável. Tem um bolso lateral para guardar um livro, iPad, telefone, etc. adoro que tenha um travesseiro e um cobertor combinando.”

Cercadinho interno para cães FXW Homeplus

Mantenha a hora de brincar do seu filhote segura e livre de estresse com o Cercadinho interno para cães FXW Homeplus! Este cercadinho – que vem em vários tamanhos – apresenta um design semiaberto e expansível que é seguro e resistente. Por ser semiaberto e expansível, você pode adicionar mais painéis à medida que seu filhote cresce. A construção robusta não tem arestas vivas, por isso evita lesões e ao mesmo tempo resiste a saltos.

Perfeito para treinar seu filhote!

“O cercado é resistente e se mantém muito bem, mesmo com as tentativas do meu cachorrinho de pular e se mexer para sair”, compartilhou um proprietário de um golden retriever em uma crítica da Amazon. “Fiquei realmente impressionado com o quão bem ela resiste à sua energia – ela não tomba nem dobra como outras canetas que experimentei. Também adoro poder adicionar mais painéis, se necessário, mas por enquanto, é do tamanho certo para ele se esticar e se movimentar.”

Cama ortopédica para cães Furhaven para cães grandes

Os cães também merecem colchões com contornos! Ajude seu filhote a conseguir o melhor sono de sua vida com o Cama ortopédica para cães Furhaven. Através de seu formato inclinado, a cama oferece suporte ortopédico e conforto ergonômico para seu filhote. A superfície de dormir é feita de pele sintética de pelúcia que é perfeita para o seu animal de estimação pegar alguns Z’s, e a base de espuma ortopédica fornece suporte ortopédico para o pescoço, costas, quadris e articulações do seu cão.

“Isso verificou todas as minhas caixas e era acessível para um produto de tão qualidade”, escreveu uma crítica cinco estrelas. “A capa removível facilita a lavagem e é fofa e macia. Meu cachorro adorou e realmente dorme nela. Uma das camas para cães mais funcionais do mercado e meu bebê peludo definitivamente a deixa confortável.”

Árvore de gato Feandrea

Crie um playground para o seu gato na sua sala com o Árvore do Gato de Feandrea! Este produto é uma torre completa para o seu gatinho, apresentando uma árvore para gatos e uma caixa de areia para gatos em um para o seu gato brincar, relaxar e fazer seus negócios. A árvore para gatos também não vai atrapalhar a vibração da decoração de seu interior, já que o acabamento branco-nuvem é chique e os postes para arranhar de cor creme combinam facilmente com um ambiente.

Um revisor cinco estrelas disse que está “obcecado” pela árvore do gato, escrevendo: “Muito fácil de montar e muito bonito de se ver! Adoro os esconderijos e todas as almofadas são extremamente macias”.