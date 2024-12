Ondas de choque em Dallas: Jerry Jones critica rumores sobre o futuro incerto de Micah Parsons

Stephen Jones respondeu ao relatório após a vitória dos Cowboys sobre os Panteras no domingo, alegando que os rumores eram totalmente infundados. “Em nenhum momento questionamos o futuro de Micah aqui”, disse ele.

Dak Prescott e sua fundação ajudam treinadores e funcionários dos Cowboys

Durante sua visita semanal ao 105.3 The Fan na terça-feira, Jerry Jones reafirmou esse sentimento e negou veementemente: “Isso nunca foi dito nesta organização, que não temos futuro com Micah Parsons.”

Jones continuou insinuando que os rumores são o resultado de mal-entendidos nas observações de Stephen“Ele não disse de forma alguma que Micah Parsons estava em questão olhando para o futuro. De forma alguma, ele não disse isso. E, a propósito, não ouvi o que ele disse e não li o que ele disse, mas sei que não dissemos isso.”

Relacionado:

Análise de Parsons sobre o burburinho em torno dos contratos

Micah Parsons, conhecido por ser franco, não se conteve enquanto discutindo seu futuro com os Cowboys. Recentemente, ele fez comentários sobre possíveis valores do negócio, minimizando, em tom de brincadeira, a lacuna anual de US$ 30 milhões a US$ 40 milhões.

“Sobre meu contrato? US$ 40, US$ 30 (milhões)? Não vejo grande diferença”, disse Parsons, destacando seu desejo de permanecer nos Cowboys.

Os comentários de Parsons destacaram a personalidade e liderança do jogador, e Jerry Jones ficou impressionado e divertido. “Ele é altamente visível e diz muito. Acredite em alguém que fala muito – isso dá muito fogo. Mas não há nada de errado com isso. Ele é o coração desta equipe”,

Os rumores podem ter apenas alimentado a intriga, já que Parsons reiterou sua dedicação à equipe e ambos os Jones negaram veementemente. Mas uma coisa é certa: Micah Parsons está firmemente estabelecido como a futura pedra angular do Dallas Cowboys por enquanto.