Os momentos mais absurdos da história do futebol mexicano

A mudança de sede do América x Rayados para o jogo de ida da final do Apertura 2024 foi adicionada à lista.

O América buscará nesta semana se tornar o primeiro time em Torneios Curtos a sagrar-se tricampeão da Liga MX. Porém, os Águilas não poderão jogar em casa no Estádio Ciudad de los Deportes devido a um evento agendado para o mesmo dia na Plaza México e os Azulcremas terão que disputar a partida no Estádio Cuauhtémoc, casa do Puebla.

A mudança de sede do América x Rayados para o jogo de ida da final do Apertura 2024 aumenta a lista dos momentos mais absurdos do futebol asteca. A seguir, convidamos você a relembrar algumas das situações mais bizarras do futebol mexicano.

Estreante e reitor de 44 anos

Humberto Filizola, aos 44 anos, aproveitou os primeiros minutos no Circuito Máximo com Correcaminos em 1994. Filizola era reitor da Universidade Autônoma de Tamaulipas e decidiu jogar para dar exemplo de melhoria aos jovens do estado.

Tlacuache no estádio Veracruz

Durante a partida entre Veracruz e Puebla pela quarta rodada do Clausura 2019, uma gambá invadiu o campo do Estádio Luis Pirata Fuente. No final foi batizado de ‘Jarochito’ e foi tratado de uma lesão em uma das extremidades.

A disputa de pênaltis entre Morelia e América pelo regulamento

Ao final dos duelos de ida e volta das semifinais de 1988, América e Morelia empataram em 4 a 4 no placar agregado no Estádio Azteca, sendo necessária a prorrogação, caso em que cada equipe marcou um gol. O assobiador Miguel Salas encerrou a partida a favor do Monarcas por achar que o gol do visitante contava na prorrogação.

Os jogadores dos Águilas reclamaram com o árbitro, que após revisão do regulamento e após uma espera de 40 minutos, informou que a passagem para a final deveria ser decidida nos pênaltis quando os visitantes já haviam tomado banho e comemorado a vitória. No final o azulcrema avançou para o jogo do campeonato.

Na final do Apertura de 2011, o assobiador Marco Antonio Rodríguez mostrou dois cartões amarelos ao mesmo tempo para avisar Héctor Mancilla, do Tigres, e Carlos Morales, do Santos. Anos depois o árbitro confessou que fez isso para mostrar autoridade e não para chamar a atenção.

Jogos sem torcedores devido à gripe

A 15ª jornada do Clausura 2009 foi disputada com dois jogos à porta fechada devido a surtos de gripe. Os duelos Pumas vs. Guadalajara e América vs. Os Tecos, ambos na Cidade do México, foram disputados sem a presença de torcedores nas arquibancadas da Universidade Olímpica e do Azteca, respectivamente.

Plágio do hino do centenário da América

Os Águilas apresentaram um hino para comemorar o seu centenário, que foi interpretado pelo grupo Matute, no entanto, foram encontradas muitas semelhanças com aquele que o Sevilha de Espanha lançou para comemorar os seus cem anos de vida.

Uma ‘garrafa’ para Bonifácio

Na temporada 1987-1988, Correcaminos recebeu o Atlante no Marte R. Gómez. Essa partida foi marcada pelas decisões da arbitragem de Bonifacio Núñez, que fez com que a torcida se voltasse contra o apito. No final da partida jogaram nele uma garrafa de refrigerante que ele guardava no bolso de trás do short. Dado o clima hostil, o homem de preto dirigiu-se ao vestiário, mas antes de entrar tiraram-lhe o recipiente e bateram-lhe na cabeça.

Luta Yamasaki-Trelles

Durante partida entre Puebla e América, o assobiador peruano Arturo Yamasaki expulsou o técnico Ignacio Trelles, que se recusou a ir ao vestiário e permaneceu em sua área técnica. Segundo vários relatos, o árbitro disse ao estrategista: “Ou você sai ou eu saio”, ao que o treinador respondeu: “Você sai, estou muito confortável aqui”, situação que fez com que o negro encerrasse o compromisso.

Salvador Reyes participou por um minuto para ser o jogador mais velho

Guadalajara decidiu homenagear no início de 2008 Salvador Reyes, que na época era o maior goleador da história do Rebanho. ‘Chava’, aos 71 anos, deu o pontapé inicial e segundos depois deixou o campo do Estádio Jalisco sob aplausos.

O estádio Mariano Matamoros de Colibríes

No Clausura 2003 a equipe Colibríes de Morelos disputou o Circuito Máximo do México, categoria em que durou seis meses. Este grupo abrigava o Estádio Mariano Matamoros, que se caracterizava por ser rodeado de natureza e não possuir arquibancada lateral sobre o rio Apatlaco.

Ronaldinho sai do estádio no meio da partida

Víctor Manuel Vucetich, técnico do Querétaro, teve que substituir Ronaldinho antes do final do primeiro tempo contra o Pachuca devido à expulsão de Ricardo Osorio, situação que incomodou o brasileiro, que foi ao vestiário para depois deixar o Estádio Hidalgo apesar da partida estava acontecendo.

Pumas deixou CU devido à greve

A equipe felina teve que deixar a Universidade Olímpica devido a um movimento estudantil entre abril de 1999 e fevereiro de 2000. Os Auriazules disputaram onze partidas como mandante em La Corregidora.

Jaime Gómez sentado lendo uma revista

Durante um Clássico Tapatío em 1955, ‘Tubo’ Gómez, goleiro do Guadalajara, optou por se apoiar em uma trave para ler uma revista, já que os rojiblancos venciam por 4 a 0 aos 16 minutos e dominaram a partida, então o goleiro não teve trabalho.

Incêndio no Parque das Astúrias

Os torcedores do Necaxa, indignados com as decisões dos árbitros na derrota para as Astúrias, atearam fogo ao estádio que havia sido construído em madeira, pois a queda os deixou sem possibilidade de brigar pelo título em 1939. Esse acontecimento marcou o fim do jogo de madeira. edifícios.

EQUIPES DA LIGA MX QUE JOGARAM DUELOS DECISIVOS FORA DO ESTÁDIO POR MOTIVOS EXTRA ESPORTIVOS

O América não é o único clube mexicano que teve que disputar uma partida de grande importância fora de casa. Porém, os Águilas se destacam por ser uma das equipes que mais vezes saiu de casa para enfrentar uma partida decisiva. Por exemplo, na temporada 1965-66, o América sagrou-se campeão do México tendo como sede o Estádio Olímpico do Pumas.

Por outro lado, em 2010, o Chivas participou da Copa Libertadores e pediu “emprestado” o Estádio Azteca para disputar o jogo de ida das semifinais contra a Universidad de Chile. A partida no ‘Colosso de Santa Úrsula’ terminou empatada a um gol, mas os Rebaño Sagrado selaram a classificação para a final no Estádio Nacional do Chile.

Vale ressaltar que em 2023 o Chivas recebeu sanção financeira da Comissão Disciplinar pela mudança de sede da partida da 14ª rodada contra o Tigres. O Guadalajara Club não pôde receber os gatos no estádio Akron, devido a um show do The Weenknd alguns dias antes do jogo.

Em 2007, o Necaxa também disputou a Copa Libertadores, mas não pôde disputar a partida de volta das oitavas de final contra o Nacional do Uruguai, no Estádio Victoria, devido a um show da colombiana Shakira. O Rayos teve que disputar a eliminatória no Estádio Azteca.

Por fim, o Pumas foi proclamado campeão da Primeira Divisão do México tendo como casa o Estádio Azteca porque a Universidade Olímpica foi fechada devido a uma greve na UNAM.