Pachuca, León e Rayados enfrentaram rivais pelo Mundial de Clubes

As três equipes, que representam a Liga MX, terão entre seus rivais Real Madrid, River e Chelsea.

Pachuca, Leão sim Monterrei Eles já conheciam o seu destino no Copa do Mundo de Clubes 2025. As seleções mexicanas terão uma dura luta na fase de grupos no verão do próximo ano em busca do primeiro título do novo formato deste torneio, que será realizado nos Estados Unidos.

León foi o primeiro time sorteado. Em meio à polêmica sobre a propriedade do timeshare e se poderá ou não disputar a competição, disputará a fase de grupos do setor D, onde enfrentará Flamengo de Brasil, o ES Tunis da Tunísia e o Chelsea. O Esmeraldas também abrirá o torneio contra o Blues.

Por sua vez, o Monterrei Foi o segundo clube mexicano sorteado na gala. Rayados entrou furtivamente no grupo E junto com Rio da Prata de Argentina, ele Diamantes Vermelhos Urawa do Japão e Inter de Milão da Itália. Listrado Ele fará sua primeira partida contra a seleção italiana.

León fará sua estreia na Copa do Mundo de Clubes de 2025 contra o Chelsea. Imagens Getty

Finalmente, o Pachuca Ele também teve um futuro complexo devido ao rival europeu que enfrentará, já que está no grupo H com o Real Madrid da Espanhaele Al-Hilal da Arábia Saudita, bem como RB Salzburgo da Áustria. Os Tuzos farão sua primeira partida contra o time dos energéticos.

A polêmica no Grupo Pachuca

Jesus Martinezproprietário de Grupo Pachucaestá sob investigação da FIFA. O representante do consórcio a que pertence Leão sim Pachuca Ele pediu ao órgão máximo do futebol mundial que respeite o direito de disputar a Copa do Mundo de Clubes de 2025, “vencida em campo”, e anunciou que o plano é vender León para acabar com a propriedade de timeshare.

“Nós dissemos a eles (FIFA). Nas últimas reuniões de proprietários do Liga MX “Declaramos que o León é o time que teremos que vender o controle”, reconheceu Jesús Martínez, presidente do Grupo Pachuca, no tapete vermelho antes do sorteio da competição de clubes.

Ambos os conjuntos, ambos Pachuca como León, estão sob investigação porque o Mundial de Clubes Não permite o “timeshare” nos seus regulamentos, pelo que ambos os grupos devem verificar se operam como entidades distintas, sem influência de um sobre o outro.

“Exatamente, acho que eles também estão muito conscientes disso, porque imagine a torcida, os jogadores que venceram, a comissão técnica, tudo isso, acho que o fair play é muito importante”, comentou o chefe do grupo.