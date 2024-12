Penedense estreia temporada com vitória sobre o Falcon-SE em amistoso no Alfredo Leahy

O Sport Club Penedense começou a temporada 2025 com o pé direito! Na tarde deste sábado (14), o alvirrubro ribeirinho enfrentou o Falcon-SE no estádio Alfredo Leahy, em Penedo, e garantiu uma vitória por 2 a 0, no primeiro amistoso do ano. Os gols foram marcados por Romarinho e Thiaguinho, um em cada tempo, consolidando a força da equipe diante do time sergipano.

Gol relâmpago anima o jogo

Com apenas 1 minuto e 40 segundos de partida, a torcida que compareceu ao estádio pôde comemorar o primeiro gol do Penedense na temporada. Após uma cobrança de escanteio perfeita, Romarinho subiu mais alto que a defesa adversária e testou firme para o fundo das redes, marcando o gol relâmpago que deu início ao espetáculo.

Apesar do começo intenso, o Penedense diminuiu o ritmo aos 15 minutos, permitindo ao Falcon-SE equilibrar o jogo e ter mais posse de bola. A equipe sergipana teve a chance de empatar aos 18 minutos, quando o árbitro marcou pênalti após a bola bater no braço do zagueiro Carioca. Porém, o camisa 10 Arthur desperdiçou, acertando o travessão, para alívio dos torcedores alvirrubros.

Clima tenso entre os técnicos

A partida não ficou marcada apenas pelo futebol. Um desentendimento entre Bebeto Moraes, técnico do Penedense, e Jaelson, técnico do Falcon e ex-comandante da equipe ribeirinha, gerou momentos de tensão à beira do gramado. A discussão acalorada chamou atenção e foi rapidamente contida pela arbitragem, que pediu calma às comissões técnicas.

Substituições e segundo gol

No segundo tempo, Bebeto Moraes aproveitou o amistoso para realizar testes na equipe, promovendo 11 substituições. Apesar de o Falcon-SE continuar com maior posse de bola, a defesa do Penedense mostrou solidez e impediu qualquer tentativa mais perigosa do adversário.

Já nos minutos finais, o alvirrubro fechou o placar com estilo. Nilton fez uma excelente jogada pela direita e cruzou para Thiaguinho, que finalizou com precisão no canto do gol, garantindo o 2 a 0.

Transmissão marcante e baixa presença da torcida

Embora o público presente no Alfredo Leahy não tenha sido numeroso, a torcida do Penedense pôde acompanhar todos os detalhes do jogo por meio da transmissão ao vivo da Penedo FM PLAY no YouTube. Com imagens nítidas e uma narração envolvente, a transmissão foi um verdadeiro sucesso, destacando-se como um marco para os fãs que não puderam ir ao estádio.

Avaliação positiva para a estreia

Mesmo sendo apenas o primeiro amistoso da temporada e com pouco tempo de preparação, a atuação do Penedense mostrou pontos positivos, especialmente no setor ofensivo, que foi um desafio em 2024. Os gols dos atacantes Romarinho e Thiaguinho reacendem a esperança de um ataque mais eficiente para os desafios que virão.

O Penedense segue focado nos próximos compromissos da pré-temporada, buscando entrosamento e ajustes necessários para brilhar em 2025. A torcida, agora, aguarda ansiosa pelo próximo desafio que será contra o Sergipe, no próximo domingo.