A maioria dos americanos espera que o presidente eleito, Donald Trump, faça um bom trabalho ao retornar à Casa Branca no próximo mês (54%) e a maioria aprova a forma como ele está lidando com a transição presidencial até agora (55%), de acordo com uma nova pesquisa da CNN. conduzido pelo SSRS.

Trump ganhou a presidência no mês passado em meio a uma ampla desaprovação pela forma como o presidente Joe Biden lidou com o cargo e a sentimentos profundamente negativos sobre o estado do país e da economia. Quase 7 em cada 10 americanos na nova sondagem pensam que Trump será capaz de trazer mudanças ao país (68%), embora apenas cerca de metade dos americanos (48%) digam pensar que será uma mudança para melhor.

As descobertas sugerem que o presidente eleito conquistou um período de lua de mel com o público enquanto se prepara para retornar à Casa Branca depois de ter sido eliminado há quatro anos, em meio a seus próprios índices de aprovação amplamente negativos. Mas a sondagem revela que o sentimento positivo em relação a Trump muitas vezes fica atrás do nível que saudou outros presidentes recém-chegados, mesmo quando ele supera os seus próprios números de transição anteriores.

O estado de espírito do país parece ter melhorado um pouco após a vitória de Trump, pelo menos em parte devido ao tipo de mudança de sentimentos partidários frequentemente observados na sequência de eleições em que a presidência muda de mãos partidárias. A maioria ainda diz que as coisas no país vão mal (61%), mas a percentagem dos que dizem que as coisas vão “muito mal” é de apenas 15%, o valor mais baixo nas sondagens da CNN desde Maio de 2018. Os 38% que dizem coisas no país vão bem é o maior desde dezembro de 2021.

Essa mudança não ocorreu de maneira uniforme em todas as linhas partidárias. Os republicanos tornaram-se mais positivos em relação ao estado do país pós-eleitoral: 30% dizem que as coisas estão a correr bem agora, acima dos 14% no início de 2024 e mais do que em qualquer momento durante o mandato de Biden. Os independentes também estão mais optimistas quanto ao rumo do país: 43% dizem que as coisas estão a correr bem, 56% que vão mal. Esta é a maior percentagem de independentes que afirma que as coisas estão a correr bem desde janeiro de 2020, antes do início da pandemia de Covid-19.

Entre os Democratas, porém, os sentimentos positivos estão a diminuir após a perda da Casa Branca e do controlo do Senado pelo seu partido nas eleições de Novembro, com apenas 40% a dizer que as coisas estão a correr bem agora. Isso representa uma queda em relação aos 62% no início de 2024 e o pior desde o verão de 2022, após uma decisão da Suprema Corte que anulou Roe v. Wade e derrubou as proteções federais para o aborto.

Entre o público em geral, a perspectiva sobre a gestão de Trump na presidência é praticamente a mesma que em Novembro de 2016 (53% esperavam que ele fizesse um bom trabalho), mas as expectativas de que ele trará mudanças para melhor são maiores (48% dizem que agora, acima dos 43% em novembro de 2016). As ações que dizem que ele trará mudanças para pior (20% agora vs. 21% em 2016) ou nenhuma mudança (31% agora vs. 32% em 2016) são quase idênticas às de há oito anos.

Essa mudança resulta de expectativas mais elevadas por parte de alguns grupos tradicionalmente de tendência democrata, entre os quais Trump ganhou apoio nas eleições do mês passado. Quase metade das mulheres afirma esperar que Trump traga mudanças positivas (46%), um aumento de 10 pontos em comparação com novembro de 2016, enquanto a proporção de pessoas de cor (37%, um aumento de 11 pontos) e de pessoas com menos de 45 anos (44%, um aumento 8 pontos) que esperam mudanças para melhor também aumentaram em comparação com 2016.

Ainda assim, as reações emocionais dos americanos à medida que olham para um segundo mandato de Trump são mistas. No geral, um pouco mais pessoas expressam um sentimento positivo (52%) do que negativo (48%), mas a parcela que diz estar com medo (29%) supera a parcela que está entusiasmada (19%).

As maiorias em geral expressam pelo menos alguma confiança em Trump em sete diferentes áreas temáticas e ações presidenciais testadas na sondagem. As suas notas mais fortes estão relacionadas com a economia (com 39% a expressar muita confiança nele), a política de imigração (39%) e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia (37%). Um pouco mais de um terço (35%) tem profunda confiança na sua capacidade de proporcionar uma verdadeira liderança ao país. Cerca de 3 em cada 10 têm muita confiança na forma como lida com os assuntos externos (30%) ou que utilizará os poderes da presidência de forma responsável (29%). Apenas 26% dizem ter muita confiança nele para nomear as melhores pessoas para cargos.

A economia foi um ponto particularmente forte para Trump durante a campanha e é uma das poucas áreas nas pesquisas onde a confiança profunda nele supera a dos ex-presidentes. Mais americanos dizem ter “muita” confiança na capacidade de Trump para gerir a economia do que aqueles que o disseram sobre George W. Bush (29%), Bill Clinton (20%) ou Ronald Reagan (26%) durante as suas transições.

A confiança em Trump para nomear as melhores pessoas para cargos públicos diminuiu notavelmente em comparação com 2016 (26% agora em comparação com 32% em 2016). Noutras medidas com dados de 2016, a confiança em Trump é praticamente a mesma.

Na nova sondagem, apenas 56% dos republicanos expressam profunda confiança em Trump para nomear as melhores pessoas para o cargo, valor inferior aos outros seis itens testados na sondagem, e abaixo dos 72% em 2016. A confiança dos independentes também diminuiu, com apenas 18% a expressar muita confiança em Trump nas nomeações, abaixo dos 26% em 2016.

Independentemente das linhas partidárias, o público quer que Trump faça nomeações com base nas qualificações para cada função, e não na vontade de implementar as suas políticas preferidas. Três quartos dos americanos (75%) dizem que prefeririam que Trump “escolhesse principalmente pessoas que tenham a melhor experiência e qualificações para cada função, mesmo que nem sempre apoiem as suas posições”, enquanto 25% sentem que ele deveria concentrar-se naquelas. que “sempre apoiarão suas posições, mesmo que não tenham a melhor experiência e qualificação para essa função”. Esta conclusão é amplamente consistente em todas as linhas partidárias (78% dos republicanos, 77% dos democratas e 71% dos independentes dizem que ele deveria dar prioridade às qualificações em detrimento da lealdade).

Questionado especificamente sobre as nomeações de Elon Musk e Vivek Ramaswamy por Trump para liderar um novo esforço em prol da eficiência governamental, o público divide-se quase igualmente: 49% aprovam, 50% desaprovam. A divisão partidária sobre a escolha destes dois ricos líderes tecnológicos por Trump para tentar reformar o governo é enorme, com 92% dos republicanos a dizerem que aprovam, enquanto 88% dos democratas desaprovam. Os independentes se inclinam contra a escolha, com 45% aprovando e 54% desaprovando.

Quase três quartos dos norte-americanos dizem que acompanham as notícias sobre a transição de Trump, pelo menos um pouco de perto, com apenas 7% a dizerem que não as acompanham de todo. E a maioria aprova o que vê. A aprovação da forma como Trump lidou com a transição é significativamente maior do que em 2016 (55% agora contra 46% em 2016), enquanto a desaprovação se manteve estável em 45%.

A aprovação de Trump à transição ainda está aquém das expectativas de outros presidentes que iniciam os seus primeiros mandatos. Barack Obama liderou o grupo com 79% na primeira leitura da CNN sobre o seu índice de aprovação de transição em Dezembro de 2008, enquanto Biden com 66%, Bush com 65% e Clinton com 62% receberam números de aprovação mais elevados do que Trump.

Também aqui Trump melhorou os seus números de 2016 com alguns grupos que se inclinaram amplamente contra ele no seu primeiro mandato: 52% das mulheres e 51% das pessoas com menos de 35 anos aprovam a sua forma de lidar com a transição agora; esses números foram de 39% e 42%, respectivamente, em 2016. A maioria das pessoas de cor desaprova (56%), menos negativa do que os 63% que desaprovaram em 2016. A aprovação também aumentou entre as linhas partidárias, com índices de aprovação dos republicanos ( 96% agora) e os democratas (19%) subindo 7 pontos cada. Os independentes dividiram-se em 50-50 sobre a forma como Trump lidou com a transição. Agora, em 2016, dividiram 44% aprovam e 43% desaprovam, com 13% inseguros.

O público aceita menos, porém, a decisão de Biden, antes da posse de Trump, de perdoar seu filho Hunter Biden, que foi condenado no início deste ano por crimes federais com armas e impostos. No geral, 68% afirmam desaprovar o perdão e 32% aprovam. Os democratas inclinam-se estreitamente para a aprovação do perdão, 56% aprovam e 43% desaprovam, enquanto os republicanos (89% desaprovam) e os independentes (70% desaprovam) são amplamente negativos em relação a isso.

A eleição de Trump também levou o procurador especial Jack Smith a retirar as acusações criminais federais que estavam pendentes contra Trump, uma vez que o Departamento de Justiça está impedido de processar presidentes em exercício. A maioria dos americanos (54%) afirma desaprovar essa decisão, enquanto 45% afirma que aprova. Há aqui um grande fosso partidário: 90% dos republicanos aprovam e 87% dos democratas desaprovam. Os independentes quebram 36% de aprovação e 64% de desaprovação.

A pesquisa da CNN foi conduzida pelo SSRS de 5 a 8 de dezembro entre uma amostra nacional aleatória de 1.011 adultos selecionados de um painel baseado em probabilidade. As pesquisas foram realizadas on-line ou por telefone com um entrevistador ao vivo. Os resultados da amostra completa têm margem de erro amostral de mais ou menos 3,8 pontos percentuais.

Edward Wu, Ariel Edwards-Levy e Henry Gertmenian da CNN contribuíram para este relatório.