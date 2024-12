Deiveson Figueiredo quer dar a revanche a Alexandre Pantoja pelo ouro peso mosca em 2025.

Único lutador do elenco do UFC a vencer Pantoja, em 2019 ‘Luta da Noite’ Decisão que deu início à corrida que culminou na conquista do título com um mata-leão sobre Joseph Benavidez 12 meses depois, Figueiredo está aberto a retornar à sua categoria de peso original se tiver uma chance imediata pelo ouro.

Pantoja chamou Demetrious Johnson após uma impressionante vitória por finalização sobre o ex-campeão do RIZIN Kai Asakura no UFC 310 em Las Vegas no fim de semana passado. No entanto, “Mighty Mouse” mais tarde reafirmou sua aposentadoria, alegando que recusou uma oferta de US$ 2 milhões para lutar novamente.

“Eu vi que ele desafiou Demetrious Johnson e me ofereci [to fight him]”, disse Figueiredo ao MMA Fighting. “Demetrious Johnson está aposentado e não quer lutar novamente. Se ele está procurando alguém para lutar, por que não mencionou meu nome? Eu venci ele quando estava no peso mosca. Se o UFC quiser me colocar contra ele, estou aberto a cair para 125 nesta luta.”

Figueiredo subiu para o peso galo após um confronto pelo tetracampeonato com Brandon Moreno em janeiro de 2023, uma tentativa fracassada de reconquistar o cinturão de 125 libras, mas disse que está mais leve agora em comparação com quando lutou no peso mosca.

“Desci dos 163 quilos para lutar nos 125, e agora estou lutando no peso galo e ficando mais leve, em torno de 156”, disse Figueiredo. “Eu estaria em torno de 150 para essa luta, então poderia ganhar peso mais fácil.”

Figueiredo, com 24-4-1 como profissional, venceu três vitórias consecutivas após ir para o peso galo, vencendo Rob Font, Cody Garbrandt e Marlon Vera, mas tropeçou em recente confronto de cinco rounds com o ex-campeão Petr Yan, em Macau.

Pantoja, com 29-5 no total no esporte, está atualmente em uma sequência de sete vitórias consecutivas no UFC, incluindo três defesas de título dos moscas contra Brandon Royval, Steve Erceg e Asakura.

“Evoluí muito tanto na parte em pé quanto no chão, fiquei mais inteligente e o Pantoja é um lutador que anda para frente o tempo todo”, disse Figueiredo. “Ele está buscando mais quedas nas últimas lutas para usar o jiu-jitsu, mas podemos ver isso [his opponents] não sei jiu-jitsu. Eles têm defesa de quedas, mas não têm jiu-jitsu.

“Meu estilo é muito complicado para o Pantoja. Assista nossa luta. Foi uma luta maluca, digamos assim, mas venci os três rounds. Estou disponível, cara. Ele chamou um lutador aposentado. Ele tem que chamar um lutador ativo e estou disposto a fazer isso.”