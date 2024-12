Por que o Arsenal precisa de um grande atacante para ter sucesso na Premier League

Encontrar o atacante para transformar o Arsenal em candidato ao campeão é uma questão urgente, mas as opções são as mesmas que decidiram rejeitar no verão.

Ele Arsenal preciso encontrar um Robin van Persie. O assunto pode ser delicado nos Emirados, onde o ex-atacante dos Gunners é visto com desdém e não com carinho após partir para o Manchester United por 24 milhões de libras em 2012, mas se a equipe Mikel Arteta encontre um artilheiro que fará por eles o que Van Persie fez pelo time Sir Alex Fergusonos dias do Arsenal como o “quase time” do Primeira Liga Eles poderiam ter terminado.

Van Persie é famoso – ou infame, se você é fã do Arsenal– por deixar os Emirados depois de se cansar de repetidamente não conseguir ganhar troféus. Em vez disso, ele assinou pelo United, onde seus 26 gols em 38 jogos do campeonato lhe renderam o último título do time. Primeira Liga de Ferguson e o mais recente para o United, em 2012-13.

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, precisa de um atacante de qualidade há quase dois anos. A relutância em consertar o problema custou-lhes a chance de ganhar um título da liga? Eles poderiam tomar uma atitude em janeiro? Crystal Pix/MB Media/Getty Images

Às vezes, uma assinatura pode fazer a diferença. Eric Cantona transformou o United de um time intermediário em campeão em 1992-93, e Van Persie teve um efeito transformador semelhante 20 anos depois. Depois de ficar duas vezes atrás do Cidade de Manchester Na luta pelo título em 2022-23 e 2023-24, o Arsenal de Arteta encontra-se agora na situação da qual o United de Ferguson conseguiu escapar com as contratações de Cantona e Van Persie, até porque Bukayo Saka (isquiotibiais) e Raheem Sterling (joelho) agora enfrenta “semanas” de ausência após ter se lesionado nos últimos dias.

Mas embora a falta de um centroavante confiável seja um problema flagrante há quase dois anos, o Arsenal ainda não resolvido.

O poder e a superioridade Cidadesem falar nos objetivos Erling Haalandprovavelmente teria privado o Arsenal dos dois últimos títulos, independentemente de a equipe de Arteta ter ou não um atacante de classe mundial. No entanto, com o City em plena atividade nesta temporada, o fato de o Arsenal não reforçar adequadamente as suas opções ofensivas no verão parece que isso lhe custará mais um título, já que o Liverpool de Slot Arne Ele está no topo da tabela graças em grande parte aos 15 gols que já marcou no campeonato Mohammed Salah.

Kai Havertz Ele é o artilheiro do Arsenal no campeonato nesta temporada, com apenas seis gols, o que o coloca na 14ª colocação na corrida pela Chuteira de Ouro. Saka é 22º, com cinco. Se Arteta tivesse contratado um artilheiro comprovado, os empates frustrantes contra Brightonele Fulham e o Éverton -bem como as falhas antes do Cidade e o Liverpool– poderia ter tido um resultado mais positivo, e o Arsenal poderia chegar a 2025 com muito mais chances de ser campeão pela primeira vez desde 2004.

Mas quão fácil é encontrar um Van Persie ó um Cantão moderno? Ou que o Arsenal volte no tempo e descubra outro Ian Wright, Nicolas Anelka ou Thierry Henry?

A teimosia de Arteta em relação à habilidade e ao caráter talvez seja a razão pela qual o Arsenal Ele não correu o risco de assinar Ivan Toney no verão passado, antes da transferência do atacante inglês do Brentford ao Al Ahli, da Saudi Pro League, por 40 milhões de libras. Eu poderia ter insistido mais em assinar Benjamin Seskodo RB Leipzigo a Viktor Gyökeresdo Sporting CPse ele estivesse realmente convencido da necessidade de um número 9 completo. No entanto, ao procurar a peça final do puzzle, é compreensível que os padrões e as expectativas possam ser demasiado elevados. E a situação do Arsenal não é ajudada pela situação do mercado de centroavante para 2025.

“Todo mundo procura um atacante que marque 20 gols por temporada, mas os melhores estão nos maiores clubes e os demais não provaram o seu valor”, disse ele. ESPN ex-diretor esportivo do Primeira Liga. “Ele Cidade tem que Haalandele Bayern de Munique um Harry Kane, Robert Lewandowski está no Barcelona e o Real Madrid ele assinou de graça Kylian Mbappé [del PSG]. Além disso, você corre o risco.”

“GYokeres e Samu Omorodion [del FC Porto] Eles estão marcando muitos gols nesta temporada, mas o campeonato português não é forte o suficiente para confiar na sua capacidade de ter sucesso em uma liga de topo. Darwin Núñez [que fichó por el Liverpool procedente del Benfica] é um exemplo disso.

“Olhe ao redor da Europa e veja em quem as principais nações confiam para marcar gols. A França tem Mbappé e Inglaterra a Kanee ambos estão em clubes de elite. Álvaro Morata Foi o principal atacante da Espanha, mas falhou no Chelsea; Cristiano Ronaldo Ele tem quase 40 anos e ainda brinca com Portugal; e Itália Não tem frente. Além de Havertz, Alemanha tem que Timo Werner e Niclas Füllkrugmas ambos estão lutando na Inglaterra [en el Spurs y el West Ham, respectivamente]. “É uma área muito difícil encontrar um jogador de elite.”

Segundo fontes de ESPN, Arteta decidiu não assinar Toney no verão passado e optei por Havertz, Saka, Gabriel Jesus e Sterling, dado por ele Chelsea. Gyokeres despertou muito interesse, mas Esportivo Ele tinha uma cláusula de rescisão de € 100 milhões (£ 83 milhões), então o preço era muito alto para um jogador que só havia deixado o Coventry, time do Campeonato EFL, por £ 17,5 milhões um ano antes. Sesko, por sua vez, não fez boa campanha na Euro 2024 pela Eslovênia e assinou novo contrato com o Leipzig, enquanto Omorodion rumou ao Chelsea vindo do Atlético de Madri até que um exame médico fracassado fez com que a equipe de Stamford Bridge abandonasse o acordo.

No início desta temporada, Arteta e o Arsenal Faltava-lhes uma opção ideal e cada possível contratação teria sido uma aposta arriscada. Mas seis meses depois, a sua relutância em assinar começa a parecer hesitação e cautela, e cada oportunidade perdida em campo reflete as oportunidades perdidas fora dele.

Encontre o atacante que converte o Arsenal do aspirante a campeão tornou-se agora uma questão de urgência, mas as suas opções são as mesmas que decidiram rejeitar no verão.