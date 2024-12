Por que o legado de Deion e Shedeur Sanders está em jogo no Alamo Bowl vs.

Deion Sanders transformou o Colorado Buffaloes em um espetáculo, mesclando carisma, grandes expectativas e resultados inegáveis. Enquanto os Buffs se preparam para confronto contra a BYUo jogo parece menos uma aparência típica de bowl e mais uma prévia do que está por vir sob o reinado do treinador Prime.

“Não se trata apenas desta temporada; trata-se de definir o tom para o futuro”, disse Sanders durante uma entrevista coletiva recente. E ele fala sério. Com um recorde de 9-3 em sua temporada de estreia, Sanders tem transformou o Colorado de reflexão tardia em manchete. Os Buffs dominaram com jogadas explosivas e poder de estrela, graças às atuações de destaque de seu filho, o quarterback Shedeur Sanders, e Travis Hunter, o vencedor bidirecional do Heisman que redefiniu a versatilidade.

Shedeur Sanders disfarça sutilmente seu pai, Deion Sanders, durante uma entrevista

Hunter tem sido uma revelação, destacando-se em ambos os lados da bola de uma forma raramente vista no futebol universitário. Enquanto isso, Shedeur silenciou todos os que duvidavam com equilíbrio e precisãoterminando entre os 10 primeiros votados em Heisman. A dupla, guiada pela motivação incansável de Sanders, fez de Boulder um centro de excitação do futebol universitário.

Relacionado:

Para Sanders, este jogo é mais do que apenas adicionar mais uma vitória ao recorde do Colorado no bowl. Uma vitória iria ainda mais validar a rápida ascensão dos Buffs e enviar uma mensagem aos recrutas e rivais da mesma forma: o Colorado não é apenas um exagero – veio para ficar. “Estamos construindo algo especial”, Sanders compartilhou, “e este jogo é mais um passo nessa jornada.”

Alamo Bowl, um trampolim para o futuro do Colorado

O caminho para a vitória começa com a defesa. O Colorado liderou o Big 12 em sacks nesta temporada, com um temível pass rush que registrou 37 quedas de quarterback. Perturbando o quarterback da BYU Jake Retzlaff será crucial, assim como evitar reviravoltas contra a secundária oportunista da BYU, que acumulou 20 interceptações nesta temporada. Shedeur Sanders, um mestre na segurança da bola, precisará estar no seu melhor.

Além dos X e Os, Sanders traz um toque pessoal. Ele foi encaminhado ao treinador principal da BYU Kalani Sitake como um “velho amigo” garantindo que o confronto seja baseado no respeito mútuo e não na animosidade. No entanto, não confunda gentileza com complacência – o Coach Prime está aqui para vencer.

À medida que o Alamo Bowl se aproxima, todos os olhos estão voltados para Sanders e seus Buffs. Eles conseguirão apresentar mais uma performance deslumbrante e preparar o terreno para um futuro ainda mais brilhante? Se o Coach Prime tiver algo a dizer sobre isso, a resposta é um sonoro sim.