Prefeito Ronaldo Lopes decreta luto oficial em homenagem a Xavier, o Flecha Negra

A Prefeitura de Penedo, por meio do Decreto Municipal nº 939, publicado no Diário Oficial desta terça-feira, 10 de dezembro de 2024, declarou luto oficial de três dias em todo o município pelo falecimento de José Augusto Xavier, conhecido como “Flecha Negra”. O decreto foi assinado pelo prefeito Ronaldo Lopes como forma de prestar justa homenagem a um dos grandes nomes do esporte penedense e nordestino.

Nascido em Penedo no dia 28 de agosto de 1938, Xavier iniciou sua trajetória no futebol jogando pelo Santa Cruz, time amador de sua cidade natal. Aos 21 anos, sua habilidade e talento chamaram a atenção, e sua transferência para o Esporte Clube Bahia foi viabilizada por Zito Sarmento, então presidente do Sport Club Penedense. No Bahia, Xavier fez história ao conquistar a Taça Brasil de 1959, equivalente ao atual Campeonato Brasileiro. Sua carreira ainda incluiu passagens marcantes pelo Botafogo-RJ, onde também deixou seu legado.

A homenagem reflete não apenas o reconhecimento ao atleta que levou o nome de Penedo ao cenário nacional, mas também ao cidadão exemplar, cuja conduta íntegra e dedicação marcaram a história do município.

O prefeito Ronaldo Lopes destacou a importância de Xavier para a memória esportiva e cultural de Penedo. “Xavier, o Flecha Negra, foi um exemplo de talento e perseverança, elevando o nome da nossa cidade com suas conquistas. Sua história é motivo de orgulho para todos os penedenses. Neste momento de tristeza, nos solidarizamos com a família e amigos”, declarou.

A comunidade penedense está consternada com a perda desse ídolo do Sport Club Penedense, cuja trajetória permanecerá como inspiração para as novas gerações. Durante o período de luto, a bandeira municipal será hasteada a meio-mastro em sinal de respeito e pesar.

A Prefeitura de Penedo reitera seu compromisso em honrar a memória daqueles que, com trabalho e dedicação, contribuíram para o desenvolvimento e a história do município.

