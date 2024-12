Prefeitura de Penedo inaugura sala de apoio à diversidade sexual no Complexo de Saúde

A Prefeitura de Penedo fechou o ano com uma super novidade. Nesta sexta-feira (27), foi inaugurada a sala de apoio à diversidade sexual no Complexo de Saúde Dr. Hélio Lopes.

Agora, a população LGBTQIAPN+ contará com atendimento multiprofissional em saúde com enfermeiro, assistente social, psicólogo, médico, além do atendimento administrativo.

A sala será um local de acolhimento, respeito e atendimento especializado para cuidar da saúde física e mental. O acesso aos serviços do ambulatório ocorrerá por meio do acolhimento por demanda espontânea e referenciada dos serviços de saúde e socioassistenciais.

“Mais uma novidade importante teremos aqui no nosso Complexo de Saúde Hélio Lopes. Está sendo lançada a sala de apoio à diversidade sexual. Vamos ter profissionais preparados para a tender a nossa população LGBTQIAPN+. É um marco para Penedo”, declarou o Prefeito Ronaldo Lopes.

“É uma grande conquista a comunidade LGBTQIAPN+. Vamos ter enfermeiro dando suporte com a PrEP e a PEP, com testes rápidos, como também teremos suporte de psicólogo, assistente social e um médico para dar todo o acolhimento necessário para a comunidade”, acrescentou a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

A equipe está qualificada para atender pessoas com 18 anos ou mais, moradores de Penedo que necessitem de abordagens relacionadas à atenção integral à saúde e assistência às pessoas LGBTQIAPN+ na atenção à saúde sexual e reprodutiva, com foco na prevenção combinada ao HIV.

“A criação da sala de apoio à diversidade sexual é uma iniciativa importante da prefeitura no que se refere a inclusão, ao acolhimento e ao respeito à comunidade LGBTQIAPN+, que é uma população que, por vezes, encontra dificuldade no acesso à saúde devido a discriminação e a falta de compreensão das suas necessidades. Por isso, se fez necessário essa iniciativa, de um espaço inclusivo e que contribua para a redução das desigualdades no acesso à saúde desse público”, enfermeiro Vanderson Matias.

Por Gabriela Flores – jornalista e social midia SEMS Penedo