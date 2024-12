Prefeitura de Penedo realiza Conferência Municipal de Meio Ambiente

Representantes de setores do poder público, organizações não governamentais, entidades da sociedade civil organizada e da iniciativa privada reuniram-se no auditório do Ifal, em Penedo, durante a Conferência Municipal de Meio Ambiente.

Com presença ainda de estudantes e público em geral, organizadores e convidados debateram questões no evento realizado nesta quinta-feira, 12, com tema geral “Emergência Climática: Desafios da Transformação Ecológica”.

Os participantes debateram problemas e soluções em cada um dos cinco eixos definidos para a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente: mitigação; adaptação e preparação para desastres, justiça climática, transformação ecológica, governança e educação ambiental.

O tema Governança foi destacado por Pedro Soares, representando o Prefeito Ronaldo Lopes, na conferência coordenada por Rômulo Duarte, Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) e Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA).

Entre os aspectos locais negativos, foram citados o descarte irregular de resíduos sólidos, a supressão irregular de vegetação nativa e queimadas, seja em canaviais ou de mato em terrenos e quintais da área urbana.

Ao mesmo tempo, foram ressaltadas avanços em políticas públicas direcionadas ao meio ambiente dentro de Penedo, como o plantio de mudas nativas, gincana ambiental de reciclagem, trilha ecológica e mutirão de limpeza.

Estas ações contam com apoio da Prefeitura de Penedo e de órgãos como IMA, Semarh Alagoas, Ufal, Ifal e a ONG Meros do Brasil.

Outras melhorias consideráveis estão no recolhimento e destinação de pneus inservíveis e na coleta seletiva de material reciclável, sendo este um trabalho da Associação Recicla Penedo apoiado pela Semarh Penedo.

A Conferência Municipal de Meio Ambiente foi concluída com a eleição de propostas e de 12 delegados para representar Penedo na conferência estadual.

Fotos Deywisson Duarte