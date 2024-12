Prefeitura de Penedo vence Game Cidade Empreendedora do Sebrae em agricultura familiar

A administração Ronaldo Lopes inclui o produtor rural em políticas públicas que geram renda para famílias do campo, com amplitude de alcance como nunca se fez em Penedo.

Com assistência técnica e orientação profissional, o trabalho realizado por meio da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (SEMADA) foi destaque durante a premiação do Game Cidades Empreendedoras, uma iniciativa do Sebrae Alagoas.

Representada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (SEDECIN), a Prefeitura de Penedo também foi premiada, pelo terceiro ano seguido, com o Selo Prata para Sala do Empreendedor.

Em suas redes sociais, a pasta administrada por Felipe Bruno Carvalho Calheiros Costa anunciou as conquistas referentes ao período 2023-2024, os dois últimos anos do primeiro mandato do Prefeito Ronaldo Lopes.

“Com orgulho, conquistamos o prêmio no eixo de Agricultura Familiar pelo Sebrae e o Selo Prata de Referência em Atendimento da nossa Sala do Empreendedor. Seguimos fortalecendo o desenvolvimento econômico e apoiando nossos empreendedores”, destaca a SEDECIN.

O Game Cidades Empreendedoras foi criado pelo Sebrae Alagoas com o objetivo de reconhecer e impulsionar a melhoria da gestão municipal, com foco no fortalecimento dos pequenos negócios das cidades alagoanas.

O escritório do Sebrae em Penedo é parceiro de diversas ações e foi representado na solenidade pelo analista Antônio Carlos Pires. Vale destacar ainda que o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e o Sindicato Rural são aliados de primeira linha nos avanço promovidos ao empreendedor rural penedense.

Ainda durante o evento realizado na última sexta-feira, 06, mais 20 municípios foram premiados, além de Penedo. O Game Cidade Empreendedoras analisa dez eixos estratégicos: Gestão Municipal, Lideranças Locais, Desburocratização, Sala do Empreendedor, Compras Governamentais, Empreendedorismo na Escola, Inclusão Produtiva, Marketing Territorial e Setores Econômicos, Cooperativismo e Crédito e Inovação e Sustentabilidade.