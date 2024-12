Prefeitura divulga programação do Penedo Luz 2024. Confira!

Assessoria SETUREC

Oito de dezembro de dois mil e vinte e quatro: dia marcado para a época mais linda e encantadora do calendário tomar conta do Destino Penedo. Neste dia, toda a família vai poder prestigiar o tradicional cortejo natalino, às 17h, que sairá da Praça Marechal Deodoro (próxima ao Cine Penedo) e seguirá até a Praça 12 de Abril, local em que está instalada toda a estrutura.

A tão aguardada chegada do Papai Noel acontecerá às 18h30. O público poderá contar, também, com o incrível espetáculo natalino “Fábrica de Brinquedos” com projeção mapeada, Vila Mágica, composta por uma roda gigante e um carrossel de carrinhos, Casinha do Papai Noel com distribuição de presentes e espaços instagramáveis.

Atrações como jardineira animada, barco natalino e shows musicais também fazem parte da programação, que vai até o dia 31 de dezembro.

Confira:

Domingo – 08/12

17h – Cortejo Natalino

Saindo da Praça Marechal Deodoro (próxima ao Cine Penedo) em direção à Praça 12 de Abril

18h – Espetáculo de Natal “Fábrica de Brinquedos” com projeção mapeada

Fachada do Paço Imperial

18h30 – Chegada do Papai Noel

19h às 22h – Vila Mágica

Praça 12 de Abril

19h – Casinha do Papai Noel + Distribuição de presentes

Praça 12 de Abril

Sexta-feira – 13/12, na Praça 12 de Abril

17h às 22h – Vila Mágica

18h às 20h – Jardineira Animada

19h – Casinha do Papai Noel + Distribuição de presentes

Sábado – 14/12

17h às 22h – Vila Mágica

Praça 12 de Abril

18h – Espetáculo de Natal “Fábrica de Brinquedos” com projeção mapeada

Fachada do Paço Imperial

19h – Casinha do Papai Noel + Distribuição de presentes

18h às 20h – Jardineira Animada

Praça 12 de Abril

21h – Show musical com Kauânne Oliver

Praça 12 de Abril

23h – Bileu do Arrocha

Praça 12 de Abril

Domingo – 15/12

17h às 22h – Vila Mágica

Praça 12 de Abril

17h – Atração infantil

18h às 20h – Barco Natalino

Porto das Balsas

Sexta-feira – 20/12, na Praça 12 de Abril

17h às 22h – Vila Mágica

18h às 20h – Jardineira Animada

19h – Casinha do Papai Noel + Distribuição de presentes

Sábado – 21/12

17h às 22h – Vila Mágica

Praça 12 de Abril

18h – Espetáculo de Natal “Fábrica de Brinquedos” com projeção mapeada

Fachada do Paço Imperial

18h às 20h – Jardineira Animada

Praça 12 de Abril

19h – Casinha do Papai Noel + Distribuição de presentes

Praça 12 de Abril

21h – Show musical com Elâine Nascimento

Praça 12 de Abril

23h – Show musical com Eduardo Art Samba

Praça 12 de Abril

Domingo – 22/12

17h às 22h – Vila Mágica

Praça 12 de Abril

17h – Atração Infantil

Praça 12 de Abril

18h às 20h – Barco Natalino

Porto das Balsas

Sexta-feira – 27/12, na Praça 12 de Abril

17h às 22h – Vila Mágica

18h às 20h – Jardineira Animada

19h – Casinha do Papai Noel + Distribuição de presentes

Sábado – 28/12, na Praça 12 de Abril

17h às 22h – Vila Mágica

18h às 20h – Jardineira Animada

19h – Casinha do Papai Noel + Distribuição de presentes

21h – Show musical com Deivinho Playboy

23h – Show musical com Deyvid Alisson

Domingo – 29/12

17h às 22h – Vila Mágica

Praça 12 de Abril

18h às 20h – Barco Natalino

Porto das Balsas

Terça-feira – 31/12, na Praça 12 de Abril

17h às 22h – Vila Mágica

Sexta, sábado e domingo, 03, 04 e 05 de janeiro de 2025

17h às 22h – Vila Mágica

