Premier League: O que está em jogo no Boxing Day?

O duelo no Etihad entre Manchester City e Everton abre caminho para o ‘Boxing Day’ e a décima oitava rodada da Inglaterra

Longe da pausa competitiva da maioria dos eventos europeus nestas datas, o futebol inglês acelera e intensifica o seu calendário e o futebol monopoliza os dias movidos pela tradição, especialmente com o que é conhecido como ‘Boxing Day’ ¿, tornar-se um evento festivo e solidário nos campos do Reino Unido.

Em menos de uma semana e meia completam-se três dias em Inglaterra, em plena ebulição pelo grande momento do seu líder, o Liverpoolna era pós-Klopp, com Slot Arne no banco de reservas e, sobretudo, pela queda inesperada e marcante do atual campeão, o Cidade de Manchester do espanhol Pep Guardiolano meio da crise.

O duelo no Etihad entre Manchester City e Everton abre caminho para o ‘Boxing Day’ e a décima oitava rodada da Inglaterra. Imagens Getty

É uma situação nova para o ex-técnico do Bayern de Munique e Barcelonahabituado a vencer ano após ano e a impor a sua autoridade em cada competição. A equipa do Citizen abre a décima oitava jornada do campeonato inglês fora da zona europeia, marcada por nove derrotas, dois empates e apenas uma vitória em doze jogos que lhe custaram a queda do topo da tabela. Primeiro-ministrosendo eliminado, pelo Tottenham, da Copa da Liga e também fora dos oito primeiros colocados da Liga dos Campeões, com classificação ainda pendente.

O duelo no Etihad abre caminho para o ‘Boxing Day’ já é a décima oitava data da Inglaterra. Uma festa de futebol para todos os torcedores que começa às 6h30 no México.

“Quando você tem problemas na defesa e no meio, é uma questão de toda a equipe. Não apenas de um jogador. Se fosse apenas um jogador, veríamos isso rapidamente”, insistiu. Guardiola. “Erling é muito importante para nós, ele será e precisamos utilizá-lo melhor”, acrescentou o técnico, que defendeu seu atacante, Erling Haalandque marcou apenas dois gols nos últimos jogos na Premier.

Ele Éverton Ele considera a visita ao Etihad uma nova oportunidade. Apesar de não terem conseguido vencer os Citizens em quinze jogos consecutivos, os ‘toffees’ mostram alguma melhoria. Ileso após o duelo com ele Chelsea Na última data, escapou gradativamente da zona de rebaixamento.

ESPN Futebol Fantasia Crie uma liga e personalize o número de jogadores, a pontuação e as regras para jogar na liga que você você você quer. Crie uma liga hoje!

Enquanto o Cidade está a doze pontos da liderança, o Éverton Tem um apoio de seis em relação ao Wolverhamptonantepenúltimo.

E toda a rede avança na competição com grande autoridade. Com um jogo a menos, seu rendimento é quatro acima do Chelseaque não foi além de um empate no último encontro com o Éverton. O desempenho tem sido impensável para a equipe de Arne Slot, tanto em Liga dos Campeões como no Premier. Não houve transição após o adeus de Jürgen Klopp e almeja uma temporada de sucesso.

Na despedida de Anfield em 2024, ele espera pelo Leicesterque não tem margem para erro. Um empate e duas derrotas resumem a queda e apenas dois pontos o mantêm a salvo do rebaixamento.

Ele ChelseaO , por sua vez, perdeu uma boa oportunidade de ameaçar o líder, mas não conseguiu marcar gol na última vez contra o líder. Éverton no Parque Goodison. Ele acabou com a pintura Enzo Maresca a uma sequência de nove vitórias consecutivas, cinco na Premier.

Agora, a quatro pontos de Liverpoolrecebe em Stamford Bridge o Fulhamsubscreveu o empate. Ele marcou quatro gols nos últimos cinco jogos, três consecutivos. “Estamos em segundo e só não estamos em segundo depois de quatro ou cinco jogos, quando provavelmente a tabela ainda não é a real. Estamos quase na metade da temporada, com 17 jogos, então provavelmente a tabela reflete um pouco as equipes e onde eles são”, destaca o técnico do Chelsea que tem uma melhoria do Cidade de Manchester.

“No final de Cidade de Manchester Estará lá…Eles estão em um momento que nunca aconteceu antes. Cada vez que jogam, eles sofrem algumas lesões; “Eles não têm jogadores suficientes neste momento, os que têm provavelmente ainda não estão 100% depois de regressarem de lesão, por isso é uma situação muito má”.

A chegada dos portugueses Ruben Amorim não teve o efeito esperado no Manchester Unitedcaído na classificação e sem capacidade de reação. Três derrotas e apenas uma vitória nos últimos quatro jogos mantêm o clube de Old Trafford estagnado, visitando o Wolverhampton no Estádio Molineux, clube que marca o rebaixamento.

“Eu só quero vencer. Não me importo com o Natal, nada. Estou apenas focado no fato de que temos que vencer o próximo jogo e isso é a única coisa. É muito bom para o torcedor e a gente se adapta. Somos privilegiados, por isso também podemos jogar o ‘Boxing Day‘para dar alguma felicidade aos adeptos, e queremos muito ganhar mais um jogo’, disse Ruben Amorim, que também tem o assunto nas mãos. Marcus Rashfordde quem limitou o papel e deixou de fora da equipe.

“Se você tem grande talento, ótimo desempenho, grande responsabilidade. Temos que fazer com que todos melhorem. Alguns jogadores têm uma grande responsabilidade porque estão lá há muito tempo”, afirmou Amorim, que coincidirá com um compatriota no banco rival, Vitor Pereira.

Los Lobos Estão a dois pontos da salvação, depois de uma série de quatro derrotas consecutivas.

ANDONI IRAOLA E UNAI EMERY

Andoni Iraola vive uma situação radicalmente diferente. É o sentimento de Primeiro-ministro a equipa do treinador espanhol, o Bournemouthlocalizado na zona europeia, com as posições da Champions ao seu alcance. Três pontos o separam de Floresta de Nottinghamquarto na tabela.

Receba na Vitality Palácio de Cristal que está a quatro do rebaixamento. Especialista em vencer grandes equipes: Arsenal, Manchester City, Tottenham e United.

“Temos que saber que podemos vencer em Old Trafford, mas também que podemos perder mais tarde contra qualquer equipa da Premier. Devemos tentar maximizar nossas possibilidades todas as semanas. Isso é tudo. Estou feliz com a situação. Mas vemos todos os dias que está tudo muito apertado”, assume Iraola.

Emery também vive um bom momento, consolidado na competição inglesa. Após a derrota com o Floresta de Nottinghamque cortou a boa linha dos vilões, conseguiu uma vitória de mérito e impacto contra os Cidade na última data que o colocou na zona europeia do Premier.

Agora ele visita o St. James Park para enfrentar o Newcastleem alta após vencer Leicester e Ipswich e ameaçar a vaga na tabela Birmingham. “Eles nos venceram duas vezes no ano passado e eu os respeito muito. São muito fortes no seu estádio”, afirma o treinador espanhol sobre os ‘pegas’.

A primeira parte ‘Boxing Day’ se completa com o duelo entre uma das surpresas do percurso, o Floresta de Nottinghamquarto colocado na tabela, que aguarda Tottenham em Cidade Ground, e o confronto entre o Southampton e o Westham.

Programa do ‘Boxing Day’:

Quinta-feira, 26 de dezembro

Manchester City x Everton (Etihad Stadium, Manchester)

Bournemouth-Crystal Palace (Estádio Vitality, Bournemouth)

Chelsea-Fulham (Stamford Bridge, Londres)

Newcastle – Aston Villa (St. James’ Park, Newcastle)

Floresta de Nottingham – Tottenham (The City Ground, Nottingham)

Southampton – West Ham (Estádio St. Mary, Southampton)

Wolverhampton – Manchester United (Estádio Molineux, Wolverhampton)

Liverpool-Leicester (Anfield, Liverpool)

Sexta-feira, 27

Brighton-Brentford (Estádio Amex, Brighton)

Arsenal – Ipswich (Emirates Stadium, Londres)