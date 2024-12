Previsões do UFC Tampa – MMA Fighting

Qual a melhor maneira de se livrar da crise do inverno do que com uma visita à ensolarada Flórida?

É assim que o UFC está encerrando seu ano civil em 2024, com Colby Covington, de Miami, enfrentando Joaquin Buckley na luta principal do UFC Tampa, no sábado. Isso surgiu do nada depois que Belal Muhammad teve que se retirar do UFC 310, desencadeando uma cadeia de eventos que viu o oponente originalmente escalado de Buckley, Ian Machado Garry, ser transferido para um local de pay-per-view ao lado de Shavkat Rakhmonov, e Covington deslizando para dentro. em curto prazo para substituir Garry.

Foi uma jogada astuta de “Chaos”, que contra todas as probabilidades pode se encontrar na conversa para uma quarta (!) chance pelo indiscutível título dos meio-médios se impressionar contra Buckley. Quando vimos Covington pela última vez, ele estava perdendo uma decisão apática de rivalizar com Leon Edwards, que desde então ele atribuiu a um pé ruim/doença da altitude/um cachorro comendo seu dever de casa e depois desapareceu por 12 meses. Mas o astuto veterano escolheu o momento certo para ressurgir e não apenas por causa de um cenário político favorável.

Esta deve ser a hora de Buckley brilhar, com o ex-peso médio tendo vencido cinco lutas consecutivas caindo para 170 libras. Ele fez muito para reabilitar sua imagem em 2024, depois de algumas chamadas e brigas bizarras no ano anterior, e pode fazer uma campanha de 4 a 0 com um desempenho impressionante contra o Covington. Mas você sabe que Covington está apenas esperando para tropeçar em Buckley na linha de chegada.

Em outra ação notável do card principal, os veteranos dos penas Cub Swanson e Billy Quarantillo se enfrentam no co-luta principal, e Manel Kape enfrenta Bruno “Blindado” Silva em uma luta que pode determinar o próximo desafiante do campeão peso mosca Alexandre Pantoja.

O que: UFCTampa

Onde: Amalie Arena em Tampa, Flórida.

Quando: Sábado, 14 de dezembro. O card preliminar de sete lutas começa às 19h ET na ESPN2 e ESPN+, seguido por um card principal de seis lutas às 22h ET também na ESPN2 e ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Rankings Globais do MMA Fighting)

Colby Covington x Joaquin Buckley (10)

Odeio dar muita credibilidade a desculpas, especialmente quando elas vêm de alguém como Colby Covington, alguém disposto a dizer literalmente qualquer coisa para permanecer relevante, mas acredito que seu pé estava bagunçado na luta contra Leon Edwards. Não me interpretem mal, acho que Edwards o derrotou por cinco rounds de qualquer maneira, mas Covington parecia ainda mais ruim naquela noite, em vez de apenas normal.

Por que eu menciono isso? Porque ainda acho que ele tem o suficiente para vencer lutas contra certos oponentes classificados e Joaquin Buckley pode ser um deles. No que diz respeito ao trabalho que Buckley fez para se estabelecer como um legítimo candidato ao título, ele ainda não enfrentou um confronto estilístico como Covington. Buckley tem um wrestling ofensivo sólido, é no lado defensivo que tenho dúvidas. Ele conseguirá manter Covington longe dele por cinco rounds?

Buckley não é o estrategista que Edwards é e por melhor que pareça pesar 170 libras, ele também não é um quebra-cabeça tão difícil de resolver. Você pode vencer Buckley com pressão, o que é a especialidade de Covington. E se Covington o derrubar, os movimentos chamativos de Buckley parecerão muito menos explosivos nas rodadas do campeonato.

Como alguém que elogiou Buckley como um potencial desafiante ao título, mesmo durante seus trechos mais difíceis no peso médio, pode parecer estranho que eu o esteja escolhendo para ficar aquém aqui, mas acho que este é um caso de seleção inteligente de lutas por parte de Covington. Repita isso novamente e talvez Buckley martele Covington, mas tenho a estranha sensação de que as circunstâncias são perfeitas para Covington causar uma reviravolta.

Escolha: Covington

Filhote Swanson x Billy Quarantillo

Talvez eu esteja inclinado demais para os caras mais velhos, mas também gosto de Cub Swanson no sábado à noite.

Tal como no caso de Covington, este parece ser um bom confronto no papel para o original do WEC. Billy Quarantillo é um teste difícil para qualquer um até 145 libras e terá muito apoio de seus compatriotas da Flórida, mas isso vai se resumir à trocação e é aí que Swanson ainda tem vantagem sobre muitos pesos penas. Não há vergonha de ser encurralado por Swanson, que consegue se levantar e atacar com o melhor deles, mesmo depois de comemorar recentemente seu 41º aniversário.

Se Quarantillo levar isso para o chão, mais poder para ele, mas ele provavelmente vai querer fazer um show divertido para o público de Tampa e isso significa atacar golpe por golpe com “Killer Cub”. Swanson conhece bem os prêmios de Luta da Noite e é seguro dizer que ele e Quarantillo disputarão outro no sábado, com Swanson também levando para casa o cheque do vencedor.

Escolha: Swanson

Manel Kape (11) vs. Bruna Silva

Não entendo toda essa coisa do Manel Kape.

Qual é o apelo aqui? Ele fala muito, claro. Ele tem alguns nocautes adoráveis ​​em seu currículo, mas também teve seu quinhão de fedorentos. Ele consistentemente fica aquém da concorrência de alto nível (excluindo Kai Asakura, e isso foi há cinco anos!). Na melhor das hipóteses, ele é o peso mosca Michael Page e isso pode ser um insulto ao “Venom”.

OK, isso foi duro, especialmente considerando que o estilo de trocação habilidoso de Kape não apenas o torna o favorito contra Bruno Silva, mas também o torna um confronto intrigante para Pantoja (embora todos no papel pareçam ter uma chance contra Pantoja, uma das razões pelas quais ele é um campeão tão convincente). É esta a noite em que Kape finalmente faz o parto?

Não. As pessoas têm dormido com Silva há algum tempo, mesmo quando ele acumulou quatro finalizações consecutivas e quatro bônus consecutivos de Performance da Noite. Ouço o tempo todo que as pessoas procuram pesos-mosca com poder de parada consistente e tem um que está bem na nossa frente o tempo todo. Estou tão confuso com o desrespeito por Silva quanto com o entusiasmo por Kape.

Estou dobrando aqui e poderia muito bem engolir minhas palavras, mas meu instinto me diz que Silva é o verdadeiro candidato no peso mosca e finaliza Kape no segundo ou terceiro round.

Escolha: Silva

Vitor Petrino x Dustin Jacoby

Agora, este é um matchmaking adequado para Vitor Petrino. Eu entendo porque a luta com Anthony Smith aconteceu e, francamente, Petrino fez cocô na cama no que deveria ter sido um momento de subida de classificação para ele, mas se ainda estivermos avaliando onde ele está como um potencial candidato a 205 libras e olhando para contratá-lo em lutas divertidas, Dustin Jacoby é a escolha certa.

Dói-me dizer que os dias de spoiler de Jacoby podem ter ficado para trás. A experiência de Jacoby no MMA e no kickboxing tem sido um trunfo legítimo para ele em sua segunda passagem pelo UFC, a tal ponto que mesmo nas lutas que ele perde você tem a sensação de que seu oponente foi realmente testado. Seu kickboxing é um dos melhores de todo o MMA e você pode imaginar um cenário em que Petrino simplesmente não consegue entendê-lo e acaba no lado errado da decisão.

Petrino tem uma vantagem atlética tão grande – e sim, eu disse a mesma coisa sobre a luta com Smith – que ele não pode deixar Jacoby definir o ritmo ou levar a melhor em qualquer troca acirrada. Acredito em Petrino como jogador desta categoria, então se ele falhar aqui, terei sérias dúvidas sobre seu futuro.

Escolha: Petrino

Adrian Yanez x Daniel Marcos

Que duelo impressionante e fascinante temos aqui.

Se você quiser um exemplo de que não há lutas fáceis no peso galo, temos uma dupla de lutadores, Adrian Yanez e Daniel Marcos, que estão sem classificação, mas que podem dar a qualquer um dos 15 primeiros uma corrida pelo seu dinheiro. Yanez mostrou repetidas vezes que é um boxeador de elite, enquanto Marcos impressionou com um início impecável de sua carreira de 17 lutas. É um banho de sangue avançando nessa divisão, cara.

Gosto do Yanez até porque espero que ele consiga aumentar o volume se a luta exigir, embora o controle de distância e o timing do Marcos sejam excelentes. Ao mesmo tempo, se Marcos esperar muito pelo momento certo, isso permitirá que Yanez estabeleça um ritmo e quando Yanez estiver travado, ele será incrivelmente eficaz (e divertido de assistir!).

Por mais atraente que seja imaginar Marcos mantendo sua invencibilidade e se tornando um candidato azarão em 2025, não o vejo ultrapassando Yanez na linha de contendores ainda. Yanez vence uma decisão difícil, com a qual Marcos aprenderá muito enquanto segue em frente com um futuro promissor.

Escolha: Yanez

Navajo Stirling vs. Tuco Tokkos

Temos duas propriedades desconhecidas aqui com Navajo Stirling com apenas 5-0 e recém-saído da Contender Series, e Tuco Tokkos tendo um pouco mais de experiência, embora contra alguma competição questionável. Sejamos realistas, esse é o tipo de confronto de baixo nível dos meio-pesados ​​que o UFC reserva apenas com o propósito de abrir o card principal com força.

Deveria ser Stirling conseguindo o grande final aqui. Por mais inexperiente que seja, ele se movimenta bem e passa no teste do olhar até o que se espera de um lutador que busca se firmar como nocauteador. Ele usa bem seu alcance, não tem medo de misturar artes marciais e o potencial de nocaute único está presente. Você gostaria de ver mais atividade às vezes, mas seu estilo metódico tem lhe servido bem até agora.

Será eficaz também contra o Tokkos, que gosta de avançar e impor o seu ataque. Isso vai ser difícil com o Stirling mais longo atacando-o e Tokkos eventualmente dará um passo errado e acabará nocauteado por um soco poderoso.

Escolha: Stirling

Preliminares

Michael Johnson derrotou. Ottman Azaitar

Drakkar Klose derrotou. Joel Álvarez

Sean Woodson derrotou. Fernando Padilha

Miles Johns derrotou. Filipe Lima

Miranda Maverick derrotou. Jamey-Lyn Horth

Davey Grant derrotou. Ramón Taveras

Josefine Knutsson derrotou. Pier Rodríguez