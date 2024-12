CNN

Acompanhando sua seleção como Personalidade do Ano da Time, o presidente eleito Donald Trump conversou com a revista para uma ampla entrevista publicada na quinta-feira.

O presidente eleito, recém-saído da vitória eleitoral e reconhecido pela revista como a Personalidade do Ano pela segunda vez, abordou uma série de tópicos, incluindo a política dos EUA em relação à Ucrânia, os seus planos para deportações em massa e o âmbito de potenciais indultos. para os envolvidos no motim de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio dos EUA. A entrevista foi realizada no dia 25 de novembro.

Trump disse que discorda “veementemente” de permitir que a Ucrânia utilize armas fornecidas pelos EUA para atacar dentro da Rússia e que, ao fazê-lo, os EUA estão a “escalar esta guerra e a torná-la pior”.

“Discordo veementemente do envio de mísseis a centenas de quilómetros para a Rússia. Por que estamos fazendo isso? Trump disse. “Estamos apenas intensificando esta guerra e tornando-a pior. Isso não deveria ter sido permitido. Agora eles não estão fabricando apenas mísseis, mas também outros tipos de armas. E eu acho que isso é um grande erro, um grande erro.”

O presidente Joe Biden deu à tão esperada autorização à Ucrânia em novembro para usar poderosas armas de longo alcance fornecidas pelos EUA, chamadas Sistemas de Mísseis Táticos do Exército, ou ATACMS, dentro da Rússia. A autorização foi um pedido importante da Ucrânia durante meses.

Ao longo da sua campanha, Trump repetidamente lançou dúvidas sobre a continuação do apoio dos EUA à Ucrânia e prometeu acabar com a guerra assim que assumisse o cargo. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que quer trabalhar “diretamente” com Trump e está aberto às suas ideias sobre o fim da guerra.

Trump recusou-se a dizer na sua entrevista à Time se conversou com o presidente russo, Vladimir Putin, desde a eleição, mas foi pressionado repetidamente sobre a questão de saber se “abandonaria” o presidente ucraniano.

“Quero chegar a um acordo, e a única maneira de chegar a um acordo é não abandonar”, disse Trump. Ele disse que a guerra é uma “tragédia” com um número “impressionante” de pessoas mortas em ambos os lados do conflito.

“[T]O número de soldados mortos no último mês são números surpreendentes, tanto russos como ucranianos, e os montantes são bastante iguais… o número de jovens soldados mortos caídos em campos por todo o lado é impressionante”, disse ele. .

Trump reiterou o seu plano de usar os militares para deportar migrantes que entraram ilegalmente nos EUA e disse que irá levar a utilização das forças armadas dos EUA “até ao nível máximo permitido pela lei” para deportações.

Trump disse acreditar que a imigração ilegal para os EUA pode ser categorizada como “uma invasão do nosso país” e disse que solicitaria o uso da Guarda Nacional e das autoridades locais para complementar os esforços dos militares na deportação de migrantes. A lei dos EUA diz que os militares não podem ser usados ​​para fazer cumprir as leis nacionais sem um ato do Congresso.

“Bem, isso não impede os militares se for uma invasão do nosso país, e eu considero isso uma invasão do nosso país”, disse Trump sobre as leis que regem o uso dos militares para fazer cumprir as leis nacionais.

“Só farei o que a lei permite, mas irei até o nível máximo que a lei permite. E acho que, em muitos casos, os xerifes e as autoridades policiais precisarão de ajuda. Também teremos a Guarda Nacional. Teremos a Guarda Nacional e iremos até onde me for permitido, de acordo com as leis do nosso país”, continuou ele.

Trump também sugeriu que poderá construir novos centros de detenção para alojar migrantes, mesmo enquanto negocia com outras nações para receber migrantes deportados, e novamente ameaçou os aliados com tarifas se eles não concordassem em receber pessoas deportadas dos EUA. Quando questionado sobre a possibilidade de construção de novos campos de detenção de migrantes na sua administração, Trump disse: “Pode haver”.

“O que for preciso para tirá-los de lá. Eu não ligo. Honestamente, o que for preciso para tirá-los. Mais uma vez, farei isso absolutamente dentro dos limites da lei, mas se forem necessários novos campos, mas espero que não precisemos de muitos, porque quero tirá-los de lá e não quero que fiquem sentados no acampamento pelos próximos 20 anos”, disse ele.

“Eu quero que eles saiam, e os países têm que aceitá-los de volta, e se não os aceitarem de volta, não faremos negócios com esses países e iremos impor tarifas muito substanciais a esses países. Quando eles enviarem produtos, terão tarifas substanciais e isso tornará muito difícil para eles fazerem negócios conosco”, continuou ele.

Trump reiterou a sua promessa de não separar famílias com estatuto de imigração misto, dizendo que “preferia deportá-las juntas”. Ele disse em uma entrevista à NBC News que foi ao ar no domingo que gostaria de permitir que famílias com status de imigração misto deixassem o país como uma família se um membro da família fosse deportado.

Trump sugeriu que se concentrará naqueles que foram condenados por crimes não violentos – que ele disse terem sido “fortemente punidos” – ao conceder indultos aos condenados em conexão com o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA.

Trump disse à Time que planeja analisar “cada caso individual” e começará a analisar possíveis indultos “na primeira hora em que eu assumir o cargo”. Ele disse que tentará perdoar pessoas cujos casos “realmente estavam fora de controle”.

“Vou analisar caso a caso e, se eles não foram violentos, acho que foram severamente punidos”, disse ele. “Vou verificar se há algum que realmente estava fora de controle.”

Trump disse que “uma grande maioria” daqueles que foram condenados e condenados a penas de prisão não deveriam estar na prisão. Quase 1.200 pessoas se declararam culpadas ou foram consideradas culpadas em julgamento por crimes relacionados ao ataque de 6 de janeiro, de acordo com o Departamento de Justiça. Mais de 645 réus foram condenados a cumprir pena de prisão.

Na sua entrevista “Meet the Press”, Trump reiterou o seu compromisso de perdoar os envolvidos no ataque de 6 de janeiro, mas não descartou a concessão de indultos às pessoas acusadas de agredir agentes da polícia.

“Essas pessoas estão lá, há quanto tempo? Três ou quatro anos? A propósito, você sabe, eles estão lá há anos e estão em um lugar imundo e nojento que nem deveria ser permitido ser aberto”, disse ele à NBC News.

Estudará vacinas e diagnósticos de autismo, apesar de não haver evidências que sustentem uma conexão



Trump disse que seu governo estudará a segurança das vacinas infantis e os níveis crescentes de diagnósticos de autismo, e sugeriu que poderá eliminar algumas vacinas se as considerar “perigosas”.

Trump disse à revista Time que vai orientar Robert F. Kennedy Jr., um proeminente cético em relação às vacinas e seu escolhido para liderar o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, para estudar as taxas crescentes de diagnósticos de autismo. Ele disse que consideraria se livrar de algumas vacinas para crianças, sugerindo falsamente que o autismo pode ser causado por vacinas.

“Vamos ter uma grande discussão. A taxa de autismo está em um nível que ninguém jamais acreditou ser possível. Se você olhar para as coisas que estão acontecendo, há algo que está causando isso”, disse Trump.

Os cientistas desmentiram repetidamente a teoria de que as vacinas causam autismo. Mas, apesar dessas provas, muitos defensores antivacinas, incluindo Kennedy, apelaram a uma maior investigação sobre o assunto.

Quando questionado se acredita que o autismo é causado por vacinas, Trump disse que “vai ouvir” Kennedy, a quem disse ter sido instruído a estudar quaisquer ligações entre vacinas e autismo, e deixou a porta aberta para eliminar algumas vacinas da vacina infantil. agendar.

“Poderia, se eu achar que é perigoso, se eu achar que não são benéficos, mas não acho que será muito controverso no final”, disse Trump sobre a possibilidade de se livrar de algumas vacinas.

“Saberemos com certeza o que é bom e o que não é bom”, acrescentou.

Desde que Kennedy suspendeu a sua campanha presidencial e apoiou Trump em Agosto, Trump tem expressado regularmente cepticismo sobre a segurança e eficácia das vacinas nas suas observações públicas. Durante a sua entrevista à NBC News, Trump sugeriu novamente falsamente que as vacinas podem causar autismo e sugeriu a possibilidade de eliminar algumas vacinas enquanto elogiava outras como “incríveis”.

Trump disse que haveria “testes muito sérios” e que, na sua conclusão, “saberemos com certeza o que é bom e o que não é bom”, mas não entrou em detalhes sobre como seria a pesquisa ou o que ela procura. . Não está claro se isso esclareceria a segurança da vacina ou a causa do autismo.

O mito que liga vacinas e autismo surgiu de um estudo de 1998 realizado por Andrew Wakefield que foi publicado na revista médica The Lancet e posteriormente retratado. Wakefield foi indenizado por um escritório de advocacia que pretendia processar os fabricantes da vacina MMR e, em 2010, perdeu sua licença médica. Em 2011, o The Lancet retirou o estudo depois de uma investigação ter descoberto que Wakefield alterou ou deturpou informações sobre as 12 crianças que serviram de base para a conclusão do seu estudo. Vários estudos subsequentes que tentaram reproduzir os resultados não encontraram nenhuma ligação entre vacinas e autismo.

Muitos estudos demonstraram que as vacinas não estão ligadas ao autismo, incluindo a vacina que protege contra o sarampo, a papeira e a rubéola, o conservante timerosal e o ritmo a que as crianças recebem as vacinas.

Os diagnósticos de autismo têm aumentado – de 1 em 150 crianças em 2000 para cerca de 1 em 36 crianças em 2020. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA afirmam que isso se deve em grande parte à identificação mais equitativa que agora atinge grupos que não tinham acesso a cuidado antes.

Os investigadores do autismo e das vacinas argumentaram que o foco contínuo nas vacinas esgota os recursos da investigação que poderia melhorar a identificação e o tratamento do autismo e levou a declínios na vacinação, levando a surtos de doenças evitáveis, como o sarampo e a tosse convulsa.