Principais linhas da primeira coletiva de imprensa pós-eleitoral de Trump

O presidente eleito, Donald Trump, na sua primeira conferência de imprensa desde a sua vitória, minimizou as preocupações de que a sua administração revogaria a autorização da vacina contra a poliomielite, sugeriu que poderia perdoar o presidente da cidade de Nova Iorque, Eric Adams, e disse que pressionará a Ucrânia e a Rússia para acabarem com a guerra.

O presidente eleito na segunda-feira adotou um tom comedido nos amplos comentários de Mar-a-Lago, já que também acusou o governo Biden de não ser aberto sobre possíveis avistamentos de drones, discutiu suas reuniões com executivos de empresas farmacêuticas e de tecnologia, o futuro do aplicativo TikTok e convidando líderes mundiais para sua próxima posse.

Trump se descreveu como um “grande crente” na vacina contra a poliomielite, dizendo aos repórteres que os americanos não a perderão em meio a preocupações de que sua escolha para liderar o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr., possa tentar revogar sua aprovação. .

“Você não vai perder a vacina contra a poliomielite. Isso não vai acontecer”, disse Trump aos repórteres.

Seus comentários sobre a vacina contra a poliomielite ocorrem no momento em que Kennedy se dirige ao Capitólio para se reunir com senadores antes do que poderia ser uma controversa luta pela confirmação. A CNN informou anteriormente que um advogado associado a Kennedy solicitou à Food and Drug Administration dos EUA que revogasse a aprovação da vacina contra a poliomielite usada nos Estados Unidos.

Trump disse que “tudo deveria ser analisado, mas acredito piamente na vacina contra a poliomielite”.

Ele disse que as taxas de autismo são muito mais altas agora do que décadas antes, e que seu governo irá “investigar” o porquê. Ele acrescentou que deseja que Kennedy “volte com um relatório sobre o que ele pensa. Vamos descobrir muito.”

Mas ele também descreveu Kennedy – o ex-democrata que deixou o partido para lançar uma candidatura presidencial independente para 2024 antes de finalmente desistir e apoiar Trump – como um “cara muito racional”.

Aqui estão outras linhas-chave da coletiva de imprensa de Trump:

Trump disse duvidar que os “avistamentos de drones” em todo o Nordeste nas últimas semanas fossem atos de uma potência estrangeira, mas criticou a administração do presidente Joe Biden por não revelar mais detalhes.

“Olha, nossos militares sabem de onde partiram. Se for uma garagem, eles podem entrar direto nela. Eles sabem de onde veio e para onde foi. E por algum motivo eles não querem comentar. E acho que seria melhor dizerem o que é”, disse Trump.

Ele acrescentou: “Algo estranho está acontecendo – por algum motivo, eles não querem contar às pessoas – e deveriam”.

As agências federais têm enfrentado intensa pressão para fornecer ao público mais detalhes sobre avistamentos inexplicáveis ​​na área metropolitana da cidade de Nova Iorque e além, que têm acontecido há semanas em bairros residenciais, bem como em locais restritos e infraestruturas críticas. Autoridades federais disseram que muitos dos avistamentos parecem ser aeronaves tripuladas erroneamente identificadas como drones.

Trump disse que consideraria perdoar o prefeito de Nova York, Eric Adams, um democrata que ele disse ter sido “tratado de forma bastante injusta” quando foi indiciado por acusações federais de corrupção no início deste ano.

Adams foi acusado, em parte, de aceitar ilegalmente viagens gratuitas para países estrangeiros. Trump comparou os pagamentos de viagens ilegais acusados ​​como semelhantes ao recebimento de um upgrade de recompensas de passagem aérea.

“Acho que ele foi tratado de forma bastante injusta. Ainda não vi a gravidade de tudo isso, mas parece, você sabe, como ter sido atualizado em um avião há muitos anos. Eu sei que provavelmente todos aqui foram atualizados”, disse ele.

Trump também sugeriu que a acusação de Adams, que criticou a política de imigração de Biden, teve motivação política. Trump disse que previu pessoalmente que Adams seria indiciado “quando ele essencialmente foi contra o que estava acontecendo com a chegada dos migrantes e, você sabe, ele fez algumas declarações bastante fortes, como, isso não é sustentável”.

Adams também afirmou, sem provas, que suas condenações à forma como Biden lidou com a fronteira levaram à investigação, mas a investigação sobre suas práticas de arrecadação de fundos começou muito antes.

Adams se declarou inocente e negou qualquer irregularidade.

Trump disse que conhece bem o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o presidente russo, Vladimir Putin, e que pressionará por um acordo que poria fim à guerra da Rússia na Ucrânia.

Ambos os líderes, disse ele, “deveriam estar preparados para fazer um acordo”.

Trump disse que está “tentando parar a guerra; aquela guerra horrível, horrível que está acontecendo na Ucrânia.”

“As pessoas estão sendo mortas em níveis que ninguém jamais viu. São campos muito nivelados e a única coisa que detém uma bala é um corpo, um corpo humano”, disse o presidente eleito.

Trump não detalhou que tipo de acordo gostaria que os países fizessem para acabar com a guerra que a Rússia lançou com a sua invasão, ou se espera que a Ucrânia ceda território ao Kremlin.

“Há cidades onde não há um edifício de pé”, disse Trump. “É um local de demolição. Não há um prédio em pé. As pessoas não podem voltar para essas cidades. São apenas escombros.”

Trump disse que está programado um encontro ainda esta semana com Jeff Bezos, o fundador da Amazon, que planeja doar US$ 1 milhão para a posse de Trump.

“Estou ansioso por isso”, disse o presidente eleito.

Ele também discutiu reuniões recentes com várias figuras proeminentes da tecnologia, incluindo Mark Zuckerberg da Meta e Tim Cook da Apple, que demonstram como os líderes tecnológicos procuram ter relações mais próximas com Trump antes do seu segundo mandato na Casa Branca.

Trump disse que os líderes mundiais estão “ligando-me e alguns gostariam muito de se encontrar” e que falou com representantes de mais de 100 países.

“Estou tentando o melhor que posso para responder a todos, mas há muitos países, e cada um deles – literalmente, todos ligaram e foram muito gentis”, disse ele.

A CNN informou anteriormente que Trump estendeu pessoalmente convites a alguns líderes estrangeiros, incluindo pedindo ao presidente chinês Xi Jinping, para assistir à sua tomada de posse – uma oferta excepcionalmente rara estendida ao líder comunista de um dos principais rivais geopolíticos da América.

Espera-se que uma delegação de altos funcionários chineses compareça no lugar de Xi, informou a CNN na semana passada.

Trump sugeriu que poderia reverter o curso da proibição iminente do aplicativo de mídia social TikTok nos Estados Unidos.

“Sabe, tenho um carinho no coração pelo TikTok porque ganhei a juventude por 34 pontos e há quem diga que o TikTok tem algo a ver com isso”, disse ele aos repórteres. (Trump perdeu eleitores entre 18 e 29 anos para a vice-presidente Kamala Harris por 11 pontos, de acordo com pesquisas de boca de urna.)

Trump também creditou entrevistas com podcasters como Joe Rogan pelos ganhos do Partido Republicano com os eleitores jovens, mas disse que o TikTok “teve um impacto, então estamos dando uma olhada nisso”.

A nomeação de Trump do senador da Flórida Marco Rubio para secretário de Estado provavelmente abrirá uma cadeira no Senado na Flórida. Mas embora a nora de Trump, Lara Trump, tenha sido publicamente apontada por republicanos proeminentes como uma escolha potencial, o presidente eleito teve o cuidado de não pressionar o governador da Florida, Ron DeSantis, que acabará por tomar a decisão.

Trump disse que não espera que DeSantis nomeie Lara Trump, mas acrescentou que não sabe o que o governador fará.

“Ron está fazendo um bom trabalho. Essa é a escolha dele. Nada a ver comigo. Lara é inacreditável”, disse Trump.

Trump disse que é “realmente terrível” que alguns usuários das redes sociais pareçam elogiar o homem acusado de atirar no CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson.

“Foi a sangue frio. Apenas um assassinato horrível e a sangue frio. E como as pessoas podem gostar, esse cara é – isso é uma doença, na verdade. Isso é realmente muito ruim”, disse Trump, referindo-se ao suspeito, Luigi Mangione.

Trump disse acreditar que as alegações de que jogadores de lacrosse de Duke estupraram uma mulher em 2006 eram “uma farsa quando aconteceram”.

Seus comentários foram feitos depois que Crystal Mangum, a ex-dançarina exótica que acusou de estupro três jogadores masculinos de lacrosse de Duke, disse em um programa na web que ela havia mentido.

“Eles destruíram a vida dessas crianças”, disse Trump. “Suas vidas foram destruídas. Suas vidas foram encurtadas pelo que aconteceu. E agora a mulher admitiu que isso nunca aconteceu.”

