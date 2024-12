Processo de Jay-Z e Diddy provoca reações de 50 Cent, Soulja Boy, Foxy Brown e Meek Mill

Jay-Z está prometendo combater as acusações que ele deu Diddy agrediu sexualmente um menor até o fim… e várias estrelas do rap de renome estão reagindo à batalha legal que se aproxima!!!

Como Jay e advogado Tony Buzzbee disparar palavras para frente e para trás, 50 centavos questionou o status de Jay como produtor do próximo show do intervalo do Super Bowl no próximo ano … pontos válidos na “cultura do cancelamento” de hoje.



Soulja menino chamou a atenção das acusações e argumentou que as celebridades – especialmente os afro-americanos – estão sendo alvos por causa de sua riqueza e sucesso.

Jay também se descreveu como um alvo contra as táticas de Buzbee e rotulou o advogado de “um caçador de ambulâncias”.

O magnata da Roc Nation está procurando ativamente que o caso seja arquivado… uma medida apoiada por seu associado de longa data Moinho manso.

Meek destacou que o caso agora se espalhou como um incêndio – o que significa que está na linha do tempo de todos 300 vezes por dia. Uma estratégia um tanto nefasta, argumentou Meek, que a comparou à programação de rádio.

Raposa Marrom também surgiu do nada no IG, reagindo com emojis surpresos, no momento em que seu nome se tornou um trending topic nas redes sociais.

Jay descobriu o MC do Brooklyn como uma adolescente protegida antes de sua bem-sucedida carreira no rap… e a Internet suspeita se ela estiver envolvida nas reivindicações do processo.