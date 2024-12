Procon Alagoas divulga pesquisa de preços de produtos natalinos

Com a proximidade do Natal, cresce a procura por presentes, itens de decoração e alimentos típicos da época. Para auxiliar os consumidores e estimular a pesquisa prévia antes das compras, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-AL) realizou, nos dias 10, 11 e 12 de dezembro, um levantamento de preços dos produtos mais buscados em estabelecimentos populares da capital alagoana.

O estudo revelou uma variação significativa nos valores praticados: as cestas natalinas apresentaram uma diferença de até 30% entre os estabelecimentos, enquanto os itens decorativos tiveram variações de preços que chegaram a 80%. Durante a ação, os fiscais do órgão também analisaram possíveis irregularidades na exposição de mercadorias, precificação e condições de pagamento, que poderiam configurar práticas abusivas, bastante comuns em datas comemorativas.

“Nosso objetivo é mostrar que é possível encontrar produtos acessíveis, independente da renda, desde que o consumidor esteja atento às diferenças de preços e condições de compra”, destacou João Lessa, gerente da Fiscalização do Procon-AL.

Daniel Sampaio, diretor-presidente do órgão, reforça a importância do planejamento financeiro antes das compras: “É essencial que o consumidor analise sua situação econômica e avalie se a compra é realmente necessária. Isso ajuda a evitar gastos desnecessários e endividamento”, afirmou.

O Procon Alagoas alerta que é extremamente importante verificar as políticas de troca de cada estabelecimento antes de efetuar a compra. Conforme o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a desistência em até 7 dias, contados a partir do recebimento do produto, é válida apenas para compras realizadas fora do estabelecimento comercial.

Outro ponto importante é a escolha da forma de pagamento. O consumidor deve verificar se o pagamento à vista oferece descontos significativos. No caso de parcelamentos, é preciso estar atento aos juros aplicados no cartão de crédito, que podem elevar consideravelmente o custo final do produto.

A ação reforça a importância do papel fiscalizador do Procon-AL para garantir o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor e evitar prejuízos aos consumidores, especialmente em períodos de grande movimentação econômica como o Natal. “Levar informação ao consumidor é fundamental para que ele possa exercer seu direito de escolha com consciência e segurança”, concluiu Daniel Sampaio.

Para acessar a pesquisa, basta acessar o link: https://procon.al.gov.br/pesquisa

Vale lembrar que o Procon-AL dispõe de canais para atender a população alagoana, receber reclamações e realizar denúncias. Caso haja alguma ocorrência, o consumidor pode entrar em contato através do 151, mensagens pelo WhatsApp (82) 98883-7586 e de forma presencial, mediante agendamento, através do site agendamento.seplag.al.gov.br.