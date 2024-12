Procurador-geral de Nevada arquiva novamente acusações contra falsos eleitores de 2020

CNN

Os promotores de Nevada apresentaram novamente acusações criminais contra os seis “falsos eleitores” republicanos que tentaram anular a derrota de Donald Trump em 2020 naquele estado.

As acusações reformuladas foram anunciadas na quinta-feira pelo procurador-geral de Nevada, Aaron Ford, um democrata. Seu caso original, aberto no ano passado, foi rejeitado por um juiz de Las Vegas que concluiu que o caso foi aberto no local errado. As novas acusações foram apresentadas em Carson City, capital do estado, onde os eleitores falsos votaram falsamente em 2020.

A CNN informou no início desta semana que as novas acusações eram esperadas em breve, para resolver o problema jurisdicional e evitar que o prazo de prescrição potencialmente caducasse.

“Embora discordemos da descoberta de um local impróprio e continuemos a tentar anulá-la, estamos preservando os nossos direitos legais para garantir que estes falsos eleitores não escapem à justiça”, disse Ford num comunicado.

Cada um dos seis réus foi acusado de uma acusação de crime de suposta falsificação, de acordo com os documentos de acusação. A CNN entrou em contato com os réus, que já negaram qualquer irregularidade.

Ford disse anteriormente que está avançando com seu caso, independentemente do fato de Trump ter vencido as eleições. Trump não pode ordenar ao Departamento de Justiça que retire estes processos a nível estatal, e não pode perdoar os arguidos por alegados crimes estatais.

Os seis republicanos de Nevada que enfrentam novas acusações incluem o presidente estadual do Partido Republicano, Michael McDonald, e o presidente do Partido Republicano do condado de Clark, Jesse Law, que foram selecionados pela campanha de Trump para serem seus verdadeiros eleitores este ano. Como Trump venceu em Nevada este ano, eles darão votos eleitorais para ele na terça-feira, como parte do processo oficial do Colégio Eleitoral.

Nevada foi um dos sete estados do país que Trump perdeu em 2020, onde sua campanha reuniu listas de eleitores ilegítimos. Trump e os seus aliados tentaram então usar esses falsos eleitores republicanos para anular os resultados das eleições de 2020 em 6 de janeiro de 2021, quando o Congresso se reuniu para contabilizar os eleitores reais de cada estado.

“As ações que os falsos eleitores empreenderam em 2020 violaram a lei penal do Nevada e foram tentativas diretas de semear dúvidas na nossa democracia e de minar os resultados de uma eleição livre e justa”, disse Ford. “A justiça exige que essas ações não fiquem impunes.”

Separadamente, Ford confirmou publicamente pela primeira vez na quinta-feira que pretende concorrer ao cargo de governador de Nevada em 2026, desafiando o atual governador republicano Joe Lombardo.